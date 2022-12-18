"Я там отгребла...": Латвийская художница о закулисье популярного шоу

Бывший министр здравоохранения Илзе Винкеле заявила после шоу , что после такой поездки почувствовала себя способной открыть психотерапевтическую практику. На вопрос, было ли это тяжело, Патмалниеце ответила в интервью журналу Ieva: "В первый день мы все договорились - мы не настолько глупы, мы не будем ссориться! А потом… мы поссорились".

"Потому что мы все разные. Один из них - человек нового поколения - король селфи Амуна Давис, который просто хочет все время фотографироваться. [Музыкант] Ансис Клинтсонс тоже другой, и мы обе - каждая со своим характером. И в конце концов было примерно так...

На вопрос, что она поняла о себе, художница отвечает: "Что я - сумбурный человек. Мои мысли бегают так быстро... Я говорю то, что думаю. Сестра мне тогда сказала, что не стоило так, потому что люди же меня не знают. Они не могли уследить. В конце было психологическое напряжение. Всего было десять дней, каждый отвечал за свою двухдневную программу, и это было очень напряжно. Обычно в поездку едешь и получаешь удовольствие ,но тут впервые пришлось планировать общую двухдневную программу, нести ответственность, и это был большой стресс. В итоге я была никакая! Я поняла, что мне нельзя говорить все, что я думаю. Еще то, что я - шопоголик".