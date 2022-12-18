В кинотеатрах Латвии и мира - долгожданное продолжение "Аватара" Джеймса Кэмерона, который в свое время побил, кажется, все мыслимые кинорекорды. Прошло тринадцать лет, и свет увидело продолжение фантастического блокбастера с подзаголовком "Путь воды". Получилось ли у Кэмерона (опять) перевернуть кинематограф с ног на голову? Разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
"Аватар 2" оказался совсем не фантастикой. Что произошло с главным блокбастером года?
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Аватар: Путь воды"/Avatar: The Way of Water
- США, 2022
- Семейная драма, фантастика, боевик
- Режиссер: Джеймс Кэмерон
- В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
Главный герой первого "Аватара" - бывший морпех Джейк Салли - после окончательного "переселения" в тело синекожего на'ви становится предводителем этого народа и вместе с возлюбленной Нейтири создает семью. Однако спустя несколько лет на планету Пандора возвращаются люди, чья цель на этот раз - подготовить ее для переселения жителей с умирающей Земли. А для этого придется навсегда разобраться с аборигенами. Джейк Салли и его семья оказываются для землян целью номер один.
"Аватар" 2009 года стал, пожалуй, самым зрелищным антиколониальным киновысказыванием, за что получил и свою порцию критики. Особенно интересно, что снял его визионер Джеймс Кэмерон - автор "Титаника" и "Терминатора". Но куда важнее в контексте "Аватара" было вспомнить другой блокбастер режиссера - "Чужие", продолжение культового фантастического триллера Ридли Скотта.
В том фильме Кэмерона - первом большом студийном проекте, который ему доверили после успеха "Терминатора" - главными героями выступали космические морпехи, отправившиеся на другую планету спасти землян-колонистов от страшных инопланетян. Положительные, хоть и не самые приятные земляне и плотоядные охотники Чужие - в том фильме стороны разделялись на белую и черную однозначно и четко.
23 года спустя положение дел меняется с ног на голову, и вот уже мучимый рефлексией морпех Джейк Салли на враждебной планете решает встать на сторону совсем не похожих на ксеноморфов человекоподобных инопланетян и пойти против собственного рода, а в конце и вовсе отказывается от человеческого тела в пользу оболочки синего аборигена, во многом - из-за прекрасной инопланетянки. Это не брезгующее морализаторством переосмысление истории Покахонтас стало настоящим хитом проката, заработав в мире почти 3 миллиарда долларов, вернув в кинотеатры почти забытую на тот момент технологию 3D (и переоборудовав большую их часть под цифровой кинопоказ) и завоевав ворох кинонаград, включая "Золотой глобус" за лучшую драму и три статуэтки "Оскар" (главная в том году, впрочем, досталась бывшей супруге режиссера Кэтрин Бигелоу).
Режиссерская эволюция Кэмерона от малобюджетного треш-хоррора "Пираньи 2: Нерест" к ревизионистским "Аватарам" проделала путь через брутальных "Терминаторов", недооцененную "Бездну", почти забытую "Правдивую ложь" и главную мелодраму мирового кино - "Титаник". Но даже игра в жанры у Кэмерона - не то, чем кажется. Если в первой половине карьеры он смешивал "низких" их представителей с серьезными темами, то потом принялся смешивать жанры в самый залихватский винегрет, объединяя экшн-комедию с романтическим кино, а мелодраму - с фильмом-катастрофой.
Подобное он провернул и на этот раз. "Аватар: Путь воды" это вам не фантастика, а напичканное спецэффектами семейное кино за 250 миллионов долларов, притом выходящее аккурат под Рождество. Закономерно, что и конфликты Джейка и Нейтири во многом связаны не с землянами, а с собственными отпрысками, которые встречаются, кажется, со всеми известными детскими проблемами - с детсадовского до подросткового возраста.
Наиболее актуальной же, притом ненамеренно, в фильме становится тема семьи во время войны. Ненамеренно - потому как сценарий создавался задолго до февраля 2022 года. При этом в "Пути воды" отражены, кажется, все атрибуты этого явления - потеря родины, беженцы и ксенофобия со стороны принимающего их народа - варианта новозеландских маори. Проглядываются в фильме отсылки и к Вьетнаму - впрочем, все это на поверхности.
Однако любое продолжение важно обновленной концепцией - ее удачно реализовал "Терминатор 2" - один из лучших сиквелов в истории - и практически не предлагает новый "Аватар". Если "Судный день" повел историю в новом направлении и открыл в ней новые смыслы, при этом сохранив пугающий флер оригинала, то "Путь воды" становится просто второй серией сериала, почему-то запоздавшей на десяток с лишним лет.
Неизвестно, поэтому ли, но второй "Аватар" полнится множеством преимущественно сценарных огрехов - это и непозволительно затянутые и тоскливые три четверти истории (а ведь реклама все еще преподносит фильм как фантастический боевик), и размытый главный герой, и слабая мотивация злодея. Его появление, кстати, способно заинтриговать, но лишь кратковременно - обойдемся без спойлеров. Непосредственно блокбастером же "Путь воды" становится лишь к финалу, когда характеры по-настоящему обостряются, а история наконец начинает пользоваться сюжетными твистами, саспенсом и интригой.
Видео: Трейлер фильма "Аватар: Путь воды" (на английском языке)
Весь хронометраж до этого Кэмерон заполняет чудесами компьютерной анимации, говорящими китами, непорочным зачатием и общением с мертвыми. Все это безумно красиво и даже небезынтересно, но не способно заменить интригующего сюжета и толково построенного сценария. Да и одежды Терренса Малика с Тарковским оказываются автору "Терминатора" совсем не в пору.
Вердикт: Продолжение "Аватара" губят давящий на него груз тем и открытое морализаторство, из-за чего долгожданный блокбастер оказался трехчасовой серией сериала, который, по правде говоря, не очень-то тянет смотреть дальше. Как на это отреагирует зритель - увидим по сборам. Не исключено, что запланированные 4-я и 5-я части серии окажутся под угрозой.
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