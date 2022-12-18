"Аватар 2" оказался совсем не фантастикой. Что произошло с главным блокбастером года?

Наиболее актуальной же, притом ненамеренно, в фильме становится тема семьи во время войны. Ненамеренно - потому как сценарий создавался задолго до февраля 2022 года. При этом в "Пути воды" отражены, кажется, все атрибуты этого явления - потеря родины, беженцы и ксенофобия со стороны принимающего их народа - варианта новозеландских маори. Проглядываются в фильме отсылки и к Вьетнаму - впрочем, все это на поверхности.

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Фото: SCANPIX

Однако любое продолжение важно обновленной концепцией - ее удачно реализовал "Терминатор 2" - один из лучших сиквелов в истории - и практически не предлагает новый "Аватар". Если "Судный день" повел историю в новом направлении и открыл в ней новые смыслы, при этом сохранив пугающий флер оригинала, то "Путь воды" становится просто второй серией сериала, почему-то запоздавшей на десяток с лишним лет.

Неизвестно, поэтому ли, но второй "Аватар" полнится множеством преимущественно сценарных огрехов - это и непозволительно затянутые и тоскливые три четверти истории (а ведь реклама все еще преподносит фильм как фантастический боевик), и размытый главный герой, и слабая мотивация злодея. Его появление, кстати, способно заинтриговать, но лишь кратковременно - обойдемся без спойлеров. Непосредственно блокбастером же "Путь воды" становится лишь к финалу, когда характеры по-настоящему обостряются, а история наконец начинает пользоваться сюжетными твистами, саспенсом и интригой.

Видео: Трейлер фильма "Аватар: Путь воды" (на английском языке)

Весь хронометраж до этого Кэмерон заполняет чудесами компьютерной анимации, говорящими китами, непорочным зачатием и общением с мертвыми. Все это безумно красиво и даже небезынтересно, но не способно заменить интригующего сюжета и толково построенного сценария. Да и одежды Терренса Малика с Тарковским оказываются автору "Терминатора" совсем не в пору.

Вердикт: Продолжение "Аватара" губят давящий на него груз тем и открытое морализаторство, из-за чего долгожданный блокбастер оказался трехчасовой серией сериала, который, по правде говоря, не очень-то тянет смотреть дальше. Как на это отреагирует зритель - увидим по сборам. Не исключено, что запланированные 4-я и 5-я части серии окажутся под угрозой.