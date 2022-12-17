Кремль запускает "инкубатор позитивных новостей" про Путина

По мнению Кремля, подобные информативные мероприятия должны улучшить имидж президента и помочь пропаганде, которая теряет телевизионную аудиторию, пишет издание.

Благосостояние российского общества падает, волнения растут, а люди уже устали от затянувшейся войны. В таких условиях президент должен четко ассоциироваться с чем-то положительным, чтобы быть "вестником хороших новостей", объяснили логику Кремля два не связанных между собой источника.

По данным The Moscow Times, "инкубатор хороших новостей" для президента фактически уже запущен: например, недавно Путин по видеосвязи участвовал в открытии центра воспроизводства индеек и обновленной трассы, а также поздравил сотрудников Росатома и Ростеха с юбилеями.

В начале декабря стало известно, что Владимир Путин отказался проводить ежегодную большую пресс-конференцию и не будет не выступать с очередным посланием Федеральному собранию. Отмены публичных мероприятий с участием Путина связывают с военными неудачами российской армии в Украине.