Хулиган из TikTok с ником Геннадий, настоящее имя Арвис, без зазрения совести делится в соцсетях своими регулярными правонарушениями за рулем. Он опубликовал и информацию о своем месте жительства в Баложи. Следуя этим указаниям, TVNET разыскал место жительства Арвиса и попытался встретиться с преступником.
Видео ⟩ В поисках "Геннадия": журналисты отправились по адресу нарушителя-рецидивиста
В одном из своих видео сам "Геннадий" рассказал, что полиция останавливала его уже несколько раз. В другом видео он признался, что ему запрещено участвовать в дорожном движении из-за отсутствия водительских прав, а его BMW был удален из учета Управления безопасности дорожного движения (CSDD).
Видео: Журналисты TVNET в поисках "Геннадия" (на латышском языке)
Как Арвис признался в одном из своих видео, он живет том же здании, где располагается отделение полиции Баложи. Сотрудники TVNET отправились к указанному зданию, где, общаясь с соседями, они выяснили, в какой квартире проживает блогер-экстремал.
Кажется, выходки тиктокера стали волновать латвийцев. "Бездействие полиции в деле "Геннадия" феноменально, - написал о блогере один из пользователей Twitter. - Когда собьет кого-нибудь, тогда приедут и запишут данные трупа? Почему вы такие поклонники "Геннадия"? Не стыдно, Госполици? Прав нет, осмотра нет, OCTA нет, оштрафован энное количество раз".
Policijas bezdarbība “Genādija” lietā ir fenomenāla 🤬— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 13, 2022
Kad nositīs kādu, tad aizbrauks un pierakstīs līķa datus?
Kāpēc jūs esat tādi mīļuki pret “Genādiju”? Viņš ir kādam inspektoram rada gabals? Kauns nav @Valsts_policija ? Tiesību nav, skate nav, OCTA nav, n reizes sodīts … pic.twitter.com/MziBEYl8WB
В TVNET уже обратились несколько читателей с вопросом - что должно произойти, чтобы "Геннадий" больше не мог принимать участие в дорожном движении? В отдельном материале журналисты портала обобщили доступную на видео в TikTok информацию, а также связались с Государственной полицией, чтобы получить от стражей порядка комментарий.
Государственная полиция призывает жителей, которые могут предоставить качественную информацию о зафиксированных на их устройствах нарушениях правил дорожного движения, в том числе с указанием необходимых данных, обращаться к стражам порядка. В то же время полиция обращает внимание на то, что предоставившим информацию придется считаться с тем, что они могут быть приглашены в соответствующее структурное подразделение полиции, чтобы подтвердить предоставленные свидетельства.
Видеоматериалы и дополнительную информацию о совершенном нарушении можно предоставить в полицию следующим образом:
- В электронном виде: на портале www.latvija.lv, используя адрес электронной почты, используя eParaksts или же отправив письмо на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv.
- Подать заявление лично можно в любом участке Государственной полиции.
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