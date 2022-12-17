Видео ⟩ В поисках "Геннадия": журналисты отправились по адресу нарушителя-рецидивиста

В TVNET уже обратились несколько читателей с вопросом - что должно произойти, чтобы "Геннадий" больше не мог принимать участие в дорожном движении? В отдельном материале журналисты портала обобщили доступную на видео в TikTok информацию, а также связались с Государственной полицией, чтобы получить от стражей порядка комментарий.

Государственная полиция призывает жителей, которые могут предоставить качественную информацию о зафиксированных на их устройствах нарушениях правил дорожного движения, в том числе с указанием необходимых данных, обращаться к стражам порядка. В то же время полиция обращает внимание на то, что предоставившим информацию придется считаться с тем, что они могут быть приглашены в соответствующее структурное подразделение полиции, чтобы подтвердить предоставленные свидетельства.

Видеоматериалы и дополнительную информацию о совершенном нарушении можно предоставить в полицию следующим образом: В электронном виде: на портале www.latvija.lv, используя адрес электронной почты, используя eParaksts или же отправив письмо на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv. Подать заявление лично можно в любом участке Государственной полиции.