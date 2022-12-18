Ограбление музея на 113 млн евро: полиция нашла часть сокровищ

Правоохранительные органы изъяли 31 предмет в Берлине в пятницу вечером, говорится в заявлении полиции.

Найденные предметы будут проверены на подлинность и наличие повреждений. Но часть украденных ценностей до сих пор не найдена.

В заявлении сказано, что до того, ценности были найдены после переговоров с адвокатами предполагаемых похитителей.

Более подробная информация не предоставляется. Следующее слушание по делу ожидается во вторник, 20 декабря.

В январе 2022 года в Дрездене начался судебный процесс над шестью мужчинами, которые обвиняются в грабеже с отягчающими обстоятельствами и поджоге.

25 ноября 2019 года из музея был украден 21 предмет с 4300 бриллиантами и другими драгоценными камнями на сумму более 113 миллионов евро.

Двое грабителей проникли в музей, известный своей крупнейшей коллекцией драгоценностей в Европе. Грабители разбили топором одну из витрин и похитили бесценные наборы украшений XVII и XVIII веков, которые были украшены бриллиантами и рубинами.

По данным прокуратуры, драгоценности были застрахованы на 113,8 млн евро.

Перед ограблением подозреваемые устроили пожар, чтобы отключить электричество и выключить уличное освещение возле музея. А после ограбления они подожгли машину на подземной стоянке. В результате пострадала 61 машина.

Полиция ранее заявила, что подозреваемые были частью преступной группировки арабского происхождения, известной как клан Реммо. Еще эта банда обвиняется в краже 100-килограммовой канадской монеты "Большой кленовый лист" в 2017 году из музея Боде. Золотая монета так и не нашлась, поэтому полиция считает, что ее переплавили и продали.