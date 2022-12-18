Иранские власти арестовали одну из самых известных в стране актрис Таране Алидости, после того как она выразила поддержку протестующим.
В Иране арестовали известную актрису, поддержавшую протестующих
Ей были предъявлены обвинения в "распространении лжи" о протестах, охвативших страну.
Актриса Таране Алидости открыто критиковала попытки иранского правительства подавить беспорядки, а в ноябре опубликовала в "Инстаграме" свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с протестующими. На прошлой неделе она опубликовала в "Инстаграме" пост, в котором осудила казнь участника антиправительственных демонстраций. Ранее она
- Протесты в Иране: новые аресты и смертные приговоры за убийство сторонника режима
- Первая казнь за протесты в Иране. К смерти приговорены еще более 20 человек
- В Иране публично казнили второго участника протестов
В своей публикации 38-летняя женщина раскритиковала международные организации из-за того, что они не помешали казни Мохсена Шекари. 8 декабря его повесили, обвинив в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из улиц Тегерана.
"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая следит за этим кровопролитием и не принимает никаких действий, - позор для человечества", - написала она.
Согласно публикации государственного информагентства IRNA, актриса была арестована полицией, так как не смогла предоставить никаких "документов, подтверждающих ее утверждения".
Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 млн человек, недавно был удален.
38-летняя Алидости - одна из наиболее успешных иранских актрис. Она сыграла одну из главных ролей в картине "Коммивояжер", получившей в 2016 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Протесты продолжаются
Вспыхнувшие в этом году протесты стали одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулся иранский режим с момента революции 1979 года.
Волна протестов началась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.
После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации, как правило, носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.
Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты, а также их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов.
По данным "Информационного агентства правозащитников" (Human Rights Activists' News Agency), на данный момент силы безопасности убили по меньшей мере 488 демонстрантов, а еще 18 259 арестованы. Агентство также сообщило о гибели 62 сотрудников сил безопасности.
Власти уже казнили двух человек, после того как те были признаны виновными в "вражде против Бога". В иранских законах это преступление описывается как подрыв общественной безопасности путем угрозы жизни или имуществу с применением оружия.
Правозащитные группы утверждают, что судебные процессы, по итогам которых протестующих приговаривают к смертной казни, проходят без соблюдения надлежащих правовых процедур.
В начале декабря Amnesty International заявила, что, по ее данным, смертная казнь угрожает еще 18 участникам протестов. Двенадцать из них уже осудили и приговорили к смерти, а остальные находятся под судом и обвиняются в преступлениях, караемых смертной казнью.
Иран занимает второе место после Китая по количеству ежегодно приводимых в исполнение смертных приговоров - по сообщениям, в этом году впервые с 2017 года их число перевалило за 400 в год.