В Иране арестовали известную актрису, поддержавшую протестующих

Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 млн человек, недавно был удален.

38-летняя Алидости - одна из наиболее успешных иранских актрис. Она сыграла одну из главных ролей в картине "Коммивояжер", получившей в 2016 году премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Протесты продолжаются

Вспыхнувшие в этом году протесты стали одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулся иранский режим с момента революции 1979 года.

Волна протестов началась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации, как правило, носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.

Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты, а также их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов.