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Верховный суд рассмотрит жалобу РСЛ на запрет проведения акции протеста

rus.tvnet.lv/LETA
Верховный суд рассмотрит жалобу РСЛ на запрет проведения акции протеста
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Надпись "Верховный суд Латвийской Республики"
Надпись "Верховный суд Латвийской Республики" Фото: Ieva Čīka/LETA

В Верховном суде (ВС) начато кассационное производство по приговору, которым было отклонено ходатайство Русского союза Латвии (РСЛ) о признании незаконным решения Рижской думы о запрете на проведение летом этого года акции протеста РСЛ против сноса советского памятника в парке Победы, выяснило агентство LETA в суде.

РСЛ подал заявку на проведение шествия против демонтажа памятника в парке Победы. Шествие планировалось еще до того, как была начата подготовка к сносу памятника.

Административный районный суд признал законным решение исполнительного директора города Риги от 22 августа о запрете на проведение по инициативе РСЛ митинга у памятника.

Напомним, что Русский союз Латвии (РСЛ) планировал провести акцию протеста против сноса памятника воинам в Пардаугаве.

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