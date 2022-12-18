В Верховном суде (ВС) начато кассационное производство по приговору, которым было отклонено ходатайство Русского союза Латвии (РСЛ) о признании незаконным решения Рижской думы о запрете на проведение летом этого года акции протеста РСЛ против сноса советского памятника в парке Победы, выяснило агентство LETA в суде.
Верховный суд рассмотрит жалобу РСЛ на запрет проведения акции протеста
Верховный суд рассмотрит жалобу РСЛ на запрет проведения акции протеста
РСЛ подал заявку на проведение шествия против демонтажа памятника в парке Победы. Шествие планировалось еще до того, как была начата подготовка к сносу памятника.
Административный районный суд признал законным решение исполнительного директора города Риги от 22 августа о запрете на проведение по инициативе РСЛ митинга у памятника.
Напомним, что Русский союз Латвии (РСЛ) планировал провести акцию протеста против сноса памятника воинам в Пардаугаве.
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