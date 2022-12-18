Верховный суд рассмотрит жалобу РСЛ на запрет проведения акции протеста

В Верховном суде (ВС) начато кассационное производство по приговору, которым было отклонено ходатайство Русского союза Латвии (РСЛ) о признании незаконным решения Рижской думы о запрете на проведение летом этого года акции протеста РСЛ против сноса советского памятника в парке Победы, выяснило агентство LETA в суде.