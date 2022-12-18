Фирмы Латвии снова смогут скрывать владельцев? Решение ЕС вызвало вопросы

Латвия еще проведет оценку

Представитель Регистра предприятий Карелис говорит, что решение суда вызвало бурю в Европе - сейчас каждая страна пытается понять, как его интерпретировать. Латвийские власти сразу после принятия этого постановления решили, что пока не будут ограничивать доступ к данным. Минюст подчеркивает, что статьи латвийского закона, требующие раскрытия фактических владельцев компаний, не основаны только на отмененной судом директивной норме. Обоснование Латвии древнее и шире, например, укрепление бизнес-среды", - указала директор департамента отраслевой политики Министерства юстиции Ольга Зейле.

В то же время реальная оценка того, как решение суда повлияет на Латвию, еще впереди. Суд вынес заключение о праве владельцев на неприкосновенность частной жизни, которое является обязательным для Латвии. Поэтому возможно, что в будущем доступ к данным придется ограничить. Это также может повлиять на планы будущих реформ. Летом уходящий Сейм решил продолжить курс на раскрытие информации и с поправками в коммерческом законе обязал акционерные общества, которым до сих пор разрешалось скрывать своих акционеров, с середины следующего года раскрывать владельцев. Представитель Минюста Зейле заявляет, что пока не видит рисков, что от этого придется отказываться, но подчеркивает, что оценка еще не проводилась.

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