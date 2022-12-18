В то время, когда влияние российских денег в Европе нужно оценивать особенно скрупулезно, Суд ЕС сделал шаг в направлении секретности информации. Он отменил положение директивы, которое предписывало государствам-членам сделать информацию о бенефициарных владельцах компаний доступной для всех. Несколько стран уже ограничили доступ к данным в своих реестрах компаний. Латвия этого пока не делает, но не исключено, что и у нас выяснить, какие интересы стоят за юридическими лицами, в будущем станет сложнее, заключает программа De Facto на LTV.
Фирмы Латвии снова смогут скрывать владельцев? Решение ЕС вызвало вопросы
Пять лет назад в Латвии вступило в силу постановление о том, что все компании должны раскрывать своих истинных бенефициаров, или людей, которые находятся в конце цепочки владельцев и контролируют компанию. Это было частью устройства финансовой системы, чтобы доказать миру, что Латвия не является страной отмывания денег. Настоящих бенефициаров можно бесплатно определить на сайте Регистра предприятий.
Этот регламент был на шаг впереди остальной Европы. Еврокомиссия включила аналогичную норму в директиву по борьбе с отмыванием денег в 2018 году, и в результате другие государства-члены ЕС также постепенно стали открывать доступ к информации о фактических владельцах предприятий.
Однако сейчас ситуация существенно изменилась. В Люксембурге в Регистр компаний поступили заявления от лиц, которые хотели скрыть свой статус, ссылаясь как на личную безопасность, так и на право на неприкосновенность частной жизни. Дело было передано в Суд ЕС, который в ноябре постановил, что общедоступность данных владельцев в регистре действительно противоречит фундаментальному праву на неприкосновенность частной жизни.
По решению суда страны ограничивают доступ к информации
Несколько стран отреагировали на это решение, ограничив доступ к своим регистрам. Санита Емберга, член правления Латвийской ассоциации журналистов, заявляет, что это облегчит сокрытие грязных денег: "Этот вердикт является действительно радостной новостью для всех отмывателей денег, всех сторонников коррупции, потому что в первый же день после вердикта Австрия, Кипр и Люксембург закрыли свои регистры".
Решение также вызвало опасения ряда международных неправительственных организаций, что оно нанесет ущерб борьбе с коррупцией и оборотом грязных денег в Евросоюзе. Ассоциация журналистов Латвии призвала по крайней мере в Латвии не снижать уровень открытости: "В Латвии все забыли, каким скандальным было трехмиллионное дело Latvenergo. В то время это было большим событием. Уже там были оффшорные сети. Почему мы должны позволять это снова?" - сказала Емберга.
Присяжный адвокат Эдгар Пастарс также подчеркивает, что публичный доступ к данным бенефициарных владельцев особенно важен после вторжения России в Украину. Регистр вместе с другими данными помогает компаниям быстро убедиться в том, что бизнес-партнер не имеет отношения к какому-либо подсанкционному лицу: "Если бы у нас не было этого открытого регистра - а у нас почти три-четыре тысячи российских и белорусских компаний - предприятий, которые имеют связи с этими странами, - я не знаю, как латвийские бизнесмены смогли бы соблюдать санкции", - сказал Пастарс.
В Регистре предприятий также указано, что данные реальных бенефициаров сейчас очень востребованы именно из-за санкций. Сандис Карелис, заместитель главного государственного нотариуса учреждения, говорит: "Сейчас для любого коммерсанта, который заключает сделки и старается не иметь проблем из-за санкций, очень важно получить эту информацию, и Регистр предприятий - практически единственный способ это сделать".
Латвия еще проведет оценку
Представитель Регистра предприятий Карелис говорит, что решение суда вызвало бурю в Европе - сейчас каждая страна пытается понять, как его интерпретировать. Латвийские власти сразу после принятия этого постановления решили, что пока не будут ограничивать доступ к данным. Минюст подчеркивает, что статьи латвийского закона, требующие раскрытия фактических владельцев компаний, не основаны только на отмененной судом директивной норме. Обоснование Латвии древнее и шире, например, укрепление бизнес-среды", - указала директор департамента отраслевой политики Министерства юстиции Ольга Зейле.
В то же время реальная оценка того, как решение суда повлияет на Латвию, еще впереди. Суд вынес заключение о праве владельцев на неприкосновенность частной жизни, которое является обязательным для Латвии. Поэтому возможно, что в будущем доступ к данным придется ограничить. Это также может повлиять на планы будущих реформ. Летом уходящий Сейм решил продолжить курс на раскрытие информации и с поправками в коммерческом законе обязал акционерные общества, которым до сих пор разрешалось скрывать своих акционеров, с середины следующего года раскрывать владельцев. Представитель Минюста Зейле заявляет, что пока не видит рисков, что от этого придется отказываться, но подчеркивает, что оценка еще не проводилась.
Ограничение информации о PLG приведет к увеличению бюрократии
Теперь Минюст соберет мнения учреждений и решит, нужны ли какие-то поправки. В качестве вариантов звучит обязанность каждый раз обосновывать доступ к данным. Это означает большую бюрократическую нагрузку как для компаний, так и для самого Регистра предприятий: "Конечно, это административный ресурс, потому что кто-то должен оценивать этот запрос. Скорее всего, это также сделает услугу платной. Вопрос в том, будет ли взиматься плата за получение этой информации в дальнейшем или она будет финансироваться из госбюджета. Это затраты и, конечно же, время", - сказал представитель Регистра предприятий Сандис Карелис.
Представитель Минюста Ольга Зейле не пожелала ответить, сколько времени потребуется, чтобы оценить последствия решения. При этом она подчеркнула, что актуальность вопроса требует поторопиться. Между тем министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере из "Нового Единства", назначенная на этой неделе, говорит о решении: и открытость, и неприкосновенность частной жизни являются очень важными фундаментальными правами, которые должны соблюдаться в каждой стране ЕС. Она обещает искать баланс, который позволил бы сохранить прежнюю открытость: "Безусловно, в интересах Латвии быть открытой. Мы многое выиграли от этого регулирования, думаю, что наша экономика выиграла от него. Будем искать пути его законодательного закрепления и сохранения, если в результате оценки будет сделан вывод о необходимости внесения изменений".
В Суде Евросоюза дело о неприкосновенности частной жизни владельцев бизнеса слушала и бывший судья Конституционного суда Латвии Инета Зиемеле. Она отказалась от интервью, заявив, что объяснение приговора будет слишком сложным для формата новостного сюжета. С другой стороны, на вопрос о влиянии приговора на Латвию Зиемеле ответила, что не изучала латвийские правила раскрытия информации о владельцах компаний, но выводы суда в любом случае обязательны для Латвии.
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