Видео ⟩ В Мали растет влияние ЧВК "Вагнер", Латвия отзывает солдат

В этом году Мали получила из России шесть военных самолетов советской эпохи, развеяв любые иллюзии о том, что "Вагнер" действует в Африке по собственной инициативе. В программе TV3 Nekā personīga рассказывается, почему латвийских солдат отзывают из Африки.

В 2013 году латвийские солдаты впервые отправились в африканскую страну Мали. Заместитель начальника Объединенного штаба NBS по оперативным вопросам Дидзис Нестро в разговоре с передачей подчеркнул, что деятельность в Африке в определенной степени влияет на процессы в Европе. Это и миграция, и связанное с ней перемещение различных криминальных элементов. Поэтому в интересах Европейского союза стабилизировать этот регион, хотя он и огромен.

"Сейчас мы говорим о Мали, но на самом деле в военных дискуссиях ЕС в рамках военного штаба мы говорим обо всех пяти странах Сахеля [регион в Африке]. Если посмотреть на карту, то это более 5000 километров", - поясняет представитель NBS.