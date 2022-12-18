Некогда самая опасная из всех горячих точек, в которых участвовала ООН, а Латвия занималась подготовкой местных вооруженных сил - Мали. Однако все изменилось с 2020 года, когда произошли два военных переворота и приход бойцов ЧВК "Вагнер".
Видео ⟩ В Мали растет влияние ЧВК "Вагнер", Латвия отзывает солдат
В этом году Мали получила из России шесть военных самолетов советской эпохи, развеяв любые иллюзии о том, что "Вагнер" действует в Африке по собственной инициативе. В программе TV3 Nekā personīga рассказывается, почему латвийских солдат отзывают из Африки.
В 2013 году латвийские солдаты впервые отправились в африканскую страну Мали. Заместитель начальника Объединенного штаба NBS по оперативным вопросам Дидзис Нестро в разговоре с передачей подчеркнул, что деятельность в Африке в определенной степени влияет на процессы в Европе. Это и миграция, и связанное с ней перемещение различных криминальных элементов. Поэтому в интересах Европейского союза стабилизировать этот регион, хотя он и огромен.
"Сейчас мы говорим о Мали, но на самом деле в военных дискуссиях ЕС в рамках военного штаба мы говорим обо всех пяти странах Сахеля [регион в Африке]. Если посмотреть на карту, то это более 5000 километров", - поясняет представитель NBS.
Хотя Латвия участвовала в тренировочных миссиях не только в Мали, но и в Центральноафриканской Республике, после появления в стране ЧВК "Вагнер" ситуация изменилась.
Агентство Reuters сообщило, что "Вагнер" за охрану руководителей страны и обучение местных солдат получает около 11 миллионов долларов в месяц. Вполне вероятно, что российская группировка охраняет шахты с ценными ресурсами и также получает от них доход.
Нестро подчеркивает, что методы Мали не самые демократичные и не самые позитивные. Грабежи, побои, насилие - все это используется в Мали по отношению ко многим людям. Это могут быть те же солдаты и представители малийских силовых структур, гражданские лица и, конечно же, исламистские экстремисты. Эти методы весьма радикальны.
Правительство США также сообщает, что ситуация с безопасностью в Мали после прихода вагнеровцев лишь ухудшилась.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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