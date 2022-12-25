Задержаны люди, выдавшие паспорт Пугачевой, а Седокова разводится с Тиммой?

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Konstantin Sednev

Анна Седокова разводится с Янисом Тиммой?

На прошлой неделе СМИ предположили, что популярная исполнительница Анна Седокова собирается разводиться с возлюбленным - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Напомним, что с начала войны в Украине Анна Седокова хранила молчание. После она сделала одну публикацию о мире, а в сторис написала о женщинах в киевском метро, однако позже удалила записи. Какое-то время ее социальные сети были закрыты.

Седокова и Тимма находились это время в США, где Анна пыталась возродить и спасти свой бизнес LA Story. Больше месяца назад певица сообщила, что вернулась в Москву.

Она показывала, как занимается созданием новых коллекций своего бренда, тренируется и живет одна в московском отеле. Кроме этого, Анна Седокова снимала видеоклипы, посещала презентации и выступала на нескольких вечерах. Оказалось, что она еще и снималась в нескольких передачах на российском телевидении. В том числе и в шоу "Дуэты" на федеральном канале "Россия 1". Артистка не стала скрывать, что она приняла участие в нескольких новогодних концертах.

13 декабря в Сеть попало видео, на котором Анна Седокова танцевала с братом Тимати (прокремлевский артист, поддерживающий политику Владимира Путина, которому запрещен въезд в Латвию) - предпринимателем Тимуром Юнусовым. СМИ этот танец показался настолько горячим, что в прессе заговорили о разводе красавицы с латвийской звездой спорта.

16 декабря, свой день рождения, Анна Седокова отметила в Париже фотосессией в купальнике у Эйфелевой башни, а на следующий день поспешила успокоить подписчиков, показав интимные кадры встречи с любимым супругом. Конечно, было много шампанского, праздничный ужин и красные розы.

На последних горячих кадрах из отпуска в Майами Анна продемонстрировала, как нежится с Янисом у бассейна. Звезда в очередной раз подтвердила, что у них с мужем все хорошо, а разговоры о разводе - не более чем обыкновенные сплетни.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Кадр из видео