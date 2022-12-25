Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в рубрике "Звездные страсти". На этот раз сплетни немного коснулись Латвии!
Задержаны люди, выдавшие паспорт Пугачевой, а Седокова разводится с Тиммой?
Задержаны люди, выдавшие паспорт Алле Пугачевой?
Портал StarHit.ru сделал предположение, что Алла Пугачева и Ксения Собчак могут быть лишены гражданства Израиля.
Предполагается, что знаменитости воспользовались своим положением и связями, чтобы получить заветный паспорт. Журналисты располагают информацией, что в апреле 2022 года только для Примадонны открыли офис "Натива", несмотря на то, что это был выходной. Ради этого даже приехал высокопоставленный чиновник. Ксения Собчак тоже посещала офис после закрытия. Блондинке выдали паспорт на 5 лет, что запрещено по новым правилам МВД.
СМИ пишут, что люди, которые пошли навстречу селебрити, якобы ответят за свои неправомерные действия. 5 сотрудников Управления регистрации населения уже якобы задержали в Израиле.
Что касается Аллы Пугачевой и Максима Галкина, то вскрылся другой факт. Исполнительница получала паспорт Израиля на основании национальности супруга. Однако пара венчалась по православным законам, а это значит, что они утаили от властей страны вероисповедание.
Никто из звезд данные слухи не комментирует. Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас находятся в Израиле, а Ксения Собчак - в РФ.
Анна Седокова разводится с Янисом Тиммой?
На прошлой неделе СМИ предположили, что популярная исполнительница Анна Седокова собирается разводиться с возлюбленным - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Напомним, что с начала войны в Украине Анна Седокова хранила молчание. После она сделала одну публикацию о мире, а в сторис написала о женщинах в киевском метро, однако позже удалила записи. Какое-то время ее социальные сети были закрыты.
Седокова и Тимма находились это время в США, где Анна пыталась возродить и спасти свой бизнес LA Story. Больше месяца назад певица сообщила, что вернулась в Москву.
Она показывала, как занимается созданием новых коллекций своего бренда, тренируется и живет одна в московском отеле. Кроме этого, Анна Седокова снимала видеоклипы, посещала презентации и выступала на нескольких вечерах. Оказалось, что она еще и снималась в нескольких передачах на российском телевидении. В том числе и в шоу "Дуэты" на федеральном канале "Россия 1". Артистка не стала скрывать, что она приняла участие в нескольких новогодних концертах.
13 декабря в Сеть попало видео, на котором Анна Седокова танцевала с братом Тимати (прокремлевский артист, поддерживающий политику Владимира Путина, которому запрещен въезд в Латвию) - предпринимателем Тимуром Юнусовым. СМИ этот танец показался настолько горячим, что в прессе заговорили о разводе красавицы с латвийской звездой спорта.
16 декабря, свой день рождения, Анна Седокова отметила в Париже фотосессией в купальнике у Эйфелевой башни, а на следующий день поспешила успокоить подписчиков, показав интимные кадры встречи с любимым супругом. Конечно, было много шампанского, праздничный ужин и красные розы.
На последних горячих кадрах из отпуска в Майами Анна продемонстрировала, как нежится с Янисом у бассейна. Звезда в очередной раз подтвердила, что у них с мужем все хорошо, а разговоры о разводе - не более чем обыкновенные сплетни.
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