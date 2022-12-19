Финалистка шоу Dejo ar zvaigzni (Танцуй со звездой) Елена Черекова и ее партнер по танцам Янис Петерсонс в финале представили танец о том, что происходит в Украине, который до глубины души тронул и жюри, и зрителей. Елена - украинка, родилась в Харькове. Девушка рассказала Privātā Dzīve о переезде в Латвию и семье, которая продолжает каждый день переживать ужасы войны.
Украинка Елена, финалистка латвийского шоу, рассказала, как приехала в Латвию
Елена переехала в Латвию восемь лет назад. "Мой партнер по танцам в Украине в то время ушел из танцев. Я нашла нового партнера в Латвии и переехала сюда в 2014 году. Здесь я встретила своего мужа, познакомилась с новыми друзьями".
Украинка Елена и тренер по фитнесу Денис Череков вместе три с половиной года, они поженились полтора года назад. "Мой муж не имеет отношения к Украине, но иногда кажется, что он переживает даже больше, чем сами украинцы. Денис для меня большая поддержка. Первый месяц войны я была в отчаянии, но муж умел найти правильные слова, чтобы утешить меня.
Если бы не он, я бы не выдержала ни тяжелой нагрузки шоу, ни войны в Украине. Нам с мужем действительно очень повезло. Я чувствую себя защищенной", - признается Елена.
Елена выросла и родилась в Харькове, который Россия регулярно бомбила с начала войны. "Когда 24 февраля мне позвонила подруга и сказала: "Лена, у нас началась война!" - я запаниковала. Пыталась позвонить родителям, но не получилось", - вспоминает Лена. К счастью, жизни родителей ничего не угрожало.
Она регулярно поддерживает связь со своей семьей и друзьями в Украине.
"Я считаю, что к войне нельзя привыкнуть, мы должны продолжать говорить о ней. Дома бомбят, люди гибнут, ломают жизни", - сказала она.
Интервью целиком - в новом номере журнала Privātā Dzīve.
Видео: Финальный танец Яниса и Елены
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