Украинка Елена, финалистка латвийского шоу, рассказала, как приехала в Латвию

Елена переехала в Латвию восемь лет назад. "Мой партнер по танцам в Украине в то время ушел из танцев. Я нашла нового партнера в Латвии и переехала сюда в 2014 году. Здесь я встретила своего мужа, познакомилась с новыми друзьями".

Украинка Елена и тренер по фитнесу Денис Череков вместе три с половиной года, они поженились полтора года назад. "Мой муж не имеет отношения к Украине, но иногда кажется, что он переживает даже больше, чем сами украинцы. Денис для меня большая поддержка. Первый месяц войны я была в отчаянии, но муж умел найти правильные слова, чтобы утешить меня.

Если бы не он, я бы не выдержала ни тяжелой нагрузки шоу, ни войны в Украине. Нам с мужем действительно очень повезло. Я чувствую себя защищенной", - признается Елена.

Елена выросла и родилась в Харькове, который Россия регулярно бомбила с начала войны. "Когда 24 февраля мне позвонила подруга и сказала: "Лена, у нас началась война!" - я запаниковала. Пыталась позвонить родителям, но не получилось", - вспоминает Лена. К счастью, жизни родителей ничего не угрожало.

Она регулярно поддерживает связь со своей семьей и друзьями в Украине.

"Я считаю, что к войне нельзя привыкнуть, мы должны продолжать говорить о ней. Дома бомбят, люди гибнут, ломают жизни", - сказала она.

Интервью целиком - в новом номере журнала Privātā Dzīve.

Видео: Финальный танец Яниса и Елены