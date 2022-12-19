"Бедность... Грустно": Солист популярной латвийской группы Tranzīts о "лихих 90-х"

Tranzīts - латвийская группа, исполняющая танцевальную музыку. Она образовалась в 1994 году на фестивале Sinepes und Medus 1994. Ральф Рубенис и Алдис Залюкснис получили награды за лучшие аранжировки и тексты песен, а также приглашение к дальнейшему сотрудничеству для записи альбома.

Какими были для группы 90-е годы?

"Я был диджеем и тогда, и сейчас. Мой образ мыслей таков: когда я слышу песню, сразу же думаю: "С чем мне ее смиксовать?" или "Не позаимствовал ли я [тему песни] у кого-то?".

Тут в дело вступает профессиональный кретинизм. Диджеинг был самым быстрым способом добраться до результата.

То же самое делал и Роберт Гобзиньш. Были найдены иностранные инструментальные куски, сверху накладывался латышский текст. Я так делал, только без юмора, а с душой. Я отличаюсь тем, что помимо этого сопровождения я еще и пел. Моим соседом в то время был Алдис Залюкснис из группы 5. šlaka, который сейчас также работает диджеем. У нас образовалось сотрудничество.