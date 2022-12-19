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"Бедность... Грустно": Солист популярной латвийской группы Tranzīts о "лихих 90-х"

rus.tvnet.lv
"Бедность... Грустно": Солист популярной латвийской группы Tranzīts о "лихих 90-х"
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Фото: Instagram/dana_gulbe_photography

Кто не знает легендарную местную группу Tranzīts с ее Es nevaru būt balts? Лидер и солист группы, автор текстов песен Ральф Рубенис раскрыл онлайн-журналу KLIK историю возникновения группы. Не обошлось без рассказов о тусовках и бандитах 90-х.

Tranzīts - латвийская группа, исполняющая танцевальную музыку. Она образовалась в 1994 году на фестивале Sinepes und Medus 1994. Ральф Рубенис и Алдис Залюкснис получили награды за лучшие аранжировки и тексты песен, а также приглашение к дальнейшему сотрудничеству для записи альбома.

Какими были для группы 90-е годы?

"Я был диджеем и тогда, и сейчас. Мой образ мыслей таков: когда я слышу песню, сразу же думаю: "С чем мне ее смиксовать?" или "Не позаимствовал ли я [тему песни] у кого-то?".

Тут в дело вступает профессиональный кретинизм. Диджеинг был самым быстрым способом добраться до результата.

То же самое делал и Роберт Гобзиньш. Были найдены иностранные инструментальные куски, сверху накладывался латышский текст. Я так делал, только без юмора, а с душой. Я отличаюсь тем, что помимо этого сопровождения я еще и пел. Моим соседом в то время был Алдис Залюкснис из группы 5. šlaka, который сейчас также работает диджеем. У нас образовалось сотрудничество.

У Алдиса были инструменты, а у меня - желание петь. Так и появился первый состав группы Tranzīts", - рассказал Ральф Рубенис.

Что больше всего запомнилось из 90-х?

"Бедность. Вчера еще разбирал фотографии тех времен. Смотрю на стены комнат, интерьеры... Грустно. С другой стороны, это была большая свобода. Люди все еще размышляли о том, на что это похоже.

Я надеялся на что-то, часто необоснованно. В том же бизнесе ожидать, что музыкальный клуб в деревне выживет... Для меня это было делом души. Логично, что в деревне такой клуб нерентабелен. Во времена нашего клуба мы с моим деловым партнером по очереди там ночевали, чтобы кто-то не разбил нам окна и не взял что-то из бара... Аппаратура тоже там стояла", - вспоминает артист.

Целиком интервью с солистом группы Tranzīts читайте в онлайн-журнале Klik

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