Кто не знает легендарную местную группу Tranzīts с ее Es nevaru būt balts? Лидер и солист группы, автор текстов песен Ральф Рубенис раскрыл онлайн-журналу KLIK историю возникновения группы. Не обошлось без рассказов о тусовках и бандитах 90-х.
"Бедность... Грустно": Солист популярной латвийской группы Tranzīts о "лихих 90-х"
Tranzīts - латвийская группа, исполняющая танцевальную музыку. Она образовалась в 1994 году на фестивале Sinepes und Medus 1994. Ральф Рубенис и Алдис Залюкснис получили награды за лучшие аранжировки и тексты песен, а также приглашение к дальнейшему сотрудничеству для записи альбома.
Какими были для группы 90-е годы?
"Я был диджеем и тогда, и сейчас. Мой образ мыслей таков: когда я слышу песню, сразу же думаю: "С чем мне ее смиксовать?" или "Не позаимствовал ли я [тему песни] у кого-то?".
Тут в дело вступает профессиональный кретинизм. Диджеинг был самым быстрым способом добраться до результата.
То же самое делал и Роберт Гобзиньш. Были найдены иностранные инструментальные куски, сверху накладывался латышский текст. Я так делал, только без юмора, а с душой. Я отличаюсь тем, что помимо этого сопровождения я еще и пел. Моим соседом в то время был Алдис Залюкснис из группы 5. šlaka, который сейчас также работает диджеем. У нас образовалось сотрудничество.
У Алдиса были инструменты, а у меня - желание петь. Так и появился первый состав группы Tranzīts", - рассказал Ральф Рубенис.
Что больше всего запомнилось из 90-х?
"Бедность. Вчера еще разбирал фотографии тех времен. Смотрю на стены комнат, интерьеры... Грустно. С другой стороны, это была большая свобода. Люди все еще размышляли о том, на что это похоже.
Я надеялся на что-то, часто необоснованно. В том же бизнесе ожидать, что музыкальный клуб в деревне выживет... Для меня это было делом души. Логично, что в деревне такой клуб нерентабелен. Во времена нашего клуба мы с моим деловым партнером по очереди там ночевали, чтобы кто-то не разбил нам окна и не взял что-то из бара... Аппаратура тоже там стояла", - вспоминает артист.
Целиком интервью с солистом группы Tranzīts читайте в онлайн-журнале Klik