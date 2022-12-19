5 ноября этого года в Елгаве на улице Узварас две женщины, воспользовавшись доверием пострадавшей, выманили у нее 2000 евро. Мошенницы заговорили с пожилой женщиной на улице и пообещали решить ее проблемы со здоровьем. Дама впустила мошенниц к себе домой, где они якобы провели магические ритуалы, в то же время прикарманив 2000 евро.
Видео ⟩ Полиция разыскивает двух женщин: они выманили у старушки 2000 евро
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту мошенничества в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без нее.
Стражи порядка получили запись с камер видеонаблюдения, на которой видны женщины, возможно, совершившие это преступление.
Государственная полиция призывает отозваться жителей, которые могут опознать запечатленных на видео женщин или знают их возможное местонахождение, связавшись с полицией по номеру 110 или по электронной почте andris.vakis@zemgale.vp.gov.lv.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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