Видео ⟩ Полиция разыскивает двух женщин: они выманили у старушки 2000 евро

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту мошенничества в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без нее.

Стражи порядка получили запись с камер видеонаблюдения, на которой видны женщины, возможно, совершившие это преступление.

Государственная полиция призывает отозваться жителей, которые могут опознать запечатленных на видео женщин или знают их возможное местонахождение, связавшись с полицией по номеру 110 или по электронной почте andris.vakis@zemgale.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.