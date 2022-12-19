Камбала в день своего рождения получил экзотический подарок от жены

Как показал экскурс в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"), Ольга решила осуществить мечту мужа - организовала фотосессию, к которой присоединился экзотический гость, а именно сервал (разновидность хищников из семейства кошачьих).

"Каспар как-то сказал: "Если бы я хотел кота, то такого". Ольга призналась, что Каспар регулярно смотрит видео с котами этой породы в TikTok. "Мне случайно в Instagram написала владелица кота, которая спросила, не хотим ли мы фотосессию. Она сказала, что в Латвии таких котов всего три".

"Я впервые в жизни так радовалась тому, что придумала", - признается Ольга.

"До этого я не делала таких сюрпризов Каспару, когда запомнила что-то, слушая, что он любит".

Незадолго до сюрприза Ольга говорит своим дочерям, что и у нее, и у Каспара аллергия на кошек, и задается вопросом, что делать, если начнется аллергия. "Если бы у него не было аллергии, я бы купила ему этого кота", - говорит Ольга.

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Однажды читатель возмущался тем, что хищник того же вида был найден в кафе у моря в машине и живет в явно неподходящих условиях. Напомним, согласно закону обязанностью владельца (содержателя) животных диких видов является создание для животных каждого вида условий, приближенных к естественной среде их обитания, и обеспечение физиологических и зоопсихологических потребностей животных каждого вида.