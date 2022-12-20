"Были нужны деньги": 26-летняя Анна об эскорт-услугах в Латвии

Анна, у которой есть высшее образование, столкнулась с сильными переживаниями из-за этого занятия, но: "Я стараюсь относиться к этому как к своей работе - я иду на работу!". На вопрос, не намерена ли она все это бросить и не будет ли ей тяжело, она отвечает: "Мне уже 26 лет, сколько еще я буду в этом бизнесе? Здесь нужна молодость. Есть 18-летние - конкуренция растет. Подрастает следующее поколение".

Рассказала бы Анна будущему мужу о своем прошлом? "Да, лучше сказать, все равно рано или поздно он бы узнал".

Она также призналась, на что бы никогда не согласилась: "Оргия, групповой секс. С парой, может, еще".

Как оказалось, есть клиенты, которым нужна всего лишь компания и разговоры, и таких много. Им нужна женщина, которая слушает.

В пятом выпуске шоу Dziļi ar Džili Анна приоткрыла завесу закулисья эскорт-индустрии - насколько масштабно девушки в Латвии занимаются эскортом и как он организован, кто клиенты, чего они хотят и сколько готовы платить за эскорт-услуги.

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Галерея: Передача Dziļi ar Džili