На этот раз гостьей режиссера Дж. Дж. Джилинджера в шоу Dziļi ar Džili стала представительница эскорт-сервиса Анна, которая раскрыла детали своей сферы деятельности.
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"Были нужны деньги": 26-летняя Анна об эскорт-услугах в Латвии
Анна рассказала, почему занялась этим.
Эскорт-персона - это человек, которому платят за то, что он проводит время с клиентом, и если он пожелает, то может вступить в половой акт.
"Нужны были деньги", - объясняет Анна (имя изменено), почему два с половиной года назад она решила стать эскортницей.
Девушка узнала о возможностях в сфере эскорта от знакомых. Она не скрывает, что перед принятием этого решения были переживания, размышления. "Долго не могла найти работу. Когда нашла, осталась одна, ушел любовник. В какой-то момент все сошлось, было сложно", - признается Анна.
Вспоминая, как она начала работать эскортницей, девушка объясняет: "Мне нечем было платить за квартиру. Я позвонила своей подруге, которая уже работала. В первый раз была просто тусовка. Там ничего не надо было делать. Просто нужна была компания".
Поначалу все было довольно невинно, когда речь шла об оказании эскорт-услуг. "Иди потусуйся, выпей, проведи время и все" - рассказывает Анна. -
Потом деньги, деньги, деньги, и для денег нужны были другие темы. За границей платят больше".
Анна, у которой есть высшее образование, столкнулась с сильными переживаниями из-за этого занятия, но: "Я стараюсь относиться к этому как к своей работе - я иду на работу!". На вопрос, не намерена ли она все это бросить и не будет ли ей тяжело, она отвечает: "Мне уже 26 лет, сколько еще я буду в этом бизнесе? Здесь нужна молодость. Есть 18-летние - конкуренция растет. Подрастает следующее поколение".
Рассказала бы Анна будущему мужу о своем прошлом? "Да, лучше сказать, все равно рано или поздно он бы узнал".
Она также призналась, на что бы никогда не согласилась: "Оргия, групповой секс. С парой, может, еще".
Как оказалось, есть клиенты, которым нужна всего лишь компания и разговоры, и таких много. Им нужна женщина, которая слушает.
В пятом выпуске шоу Dziļi ar Džili Анна приоткрыла завесу закулисья эскорт-индустрии - насколько масштабно девушки в Латвии занимаются эскортом и как он организован, кто клиенты, чего они хотят и сколько готовы платить за эскорт-услуги.
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Галерея: Передача Dziļi ar Džili
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