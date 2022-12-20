Видео ⟩ Пожилая пара продала последнюю корову и попала в неприятную ситуацию

Вероника живет с мужем на ферме недалеко от Даугавпилса. В сентябре пожилая пара попрощалась со своей последней коровой. Семилетнее животное получило ранение, и после консультации с ветеринаром хозяева решили продать ее.

Уже несколько месяцев Вероника переживает о сотрудничестве с покупателями скота из SIA Eksporta konsultācijas. В сентябре корову доверили водителю компании, который оформил накладную, но животное не взвесили.

"Говорили, что повезут в Литву, там зарежут. Мясо заберут в Польшу, потом пришлют документы о том, сколько оно весило, потому что вес здесь [на ферме] не записали. Я и не думала, что могли обмануть!", - говорит Вероника.

Позже за корову пенсионерам перечислили 413 евро. Посоветовавшись с другими специалистами, видевшими корову раньше, Вероника убедилась, что она стоила не менее 800 евро.

"Звонила, спрашивала, позже даже трубку не брали. Во всяком случае, звонила раз десять. Когда взяли трубку, сказали, что обед. Сказали, что перезвонят, но этого так и не произошло. Могли ли я представить, что со мной такое будет на старости лет? Все равно им толку от этого не будет. Бог им отплатит, мама всегда так говорила", - говорит Вероника.

Руководитель предприятия Янис не смог объяснить, почему предприятие не отправило пенсионерам документы о животном.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)