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ISW: Путину, кажется, снова не удалось втянуть Беларусь в войну

rus.tvnet.lv
ISW: Путину, кажется, снова не удалось втянуть Беларусь в войну
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Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Sergei Ilyin/Kremlin Pool

Президенту России Владимиру Путину, похоже, вновь не удалось принудить главу Беларуси Александра Лукашенко к вступлению в войну в Украине, сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

К такому выводу эксперты пришли, анализируя первый с 2019 года визит Путина в Минск, прошедший накануне.

Как отмечают эксперты, по итогам встречи Путин и Лукашенко не стали делать заявлений по поводу вторжения в Украину, однако обсудили "угрозу Беларуси со стороны НАТО". Лукашенко уже прибегал к такой риторике, пытаясь избежать прямого участия в военных действиях.

ISW продолжает считать участие Беларуси в войне против Украины маловероятным, несмотря на обсуждение поставок оружия из России и формирования "единого оборонного пространства" двух государств.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря также подчеркивается, что, в приграничных районах Беларуси все еще не видно признаков формирования наступательных группировок.

Сейчас Беларусь предоставляет российской армии в войне с Украиной свою территорию и воздушное пространство.

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