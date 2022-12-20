Президенту России Владимиру Путину, похоже, вновь не удалось принудить главу Беларуси Александра Лукашенко к вступлению в войну в Украине, сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
ISW: Путину, кажется, снова не удалось втянуть Беларусь в войну
К такому выводу эксперты пришли, анализируя первый с 2019 года визит Путина в Минск, прошедший накануне.
Как отмечают эксперты, по итогам встречи Путин и Лукашенко не стали делать заявлений по поводу вторжения в Украину, однако обсудили "угрозу Беларуси со стороны НАТО". Лукашенко уже прибегал к такой риторике, пытаясь избежать прямого участия в военных действиях.
ISW продолжает считать участие Беларуси в войне против Украины маловероятным, несмотря на обсуждение поставок оружия из России и формирования "единого оборонного пространства" двух государств.
В утренней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря также подчеркивается, что, в приграничных районах Беларуси все еще не видно признаков формирования наступательных группировок.
Сейчас Беларусь предоставляет российской армии в войне с Украиной свою территорию и воздушное пространство.
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