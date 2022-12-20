5 советов, как избежать заноса и лайфхак, как преодолеть занос, если он все же случился

Проверьте состояние шин. Если Вы решили "перезимовать" с видавшими виды шинами, сцепление которых с дорогой оставляет желать лучшего, то оставьте машину на парковке: гололедица - не то время, когда можно ездить на ненадежных шинах.

Как понять, что Ваши шины могут подвести? "Первый критерий, конечно же, это глубина протектора - она должна быть не менее 4 миллиметров. Если износ будет больше, Вы рискуете не только попасть в ДТП, но и лишиться компенсации страховщика, поскольку этот аспект обязательно проверят. Даже если протектор соответствует требованиям, по истечении 5 лет резина может становиться более твердой, что влияет на сцепление с дорожным покрытием. Поэтому мой совет обратить внимание на дату изготовления покрышек. Для этого найдите на внешней стороне шины четыре цифры - первые две означают неделю, а последние - год. Например, 5021 означает, что покрышки были изготовлены на 50-ой неделе 2021 года", - рекомендует Янис Виндедзис, руководитель продаж Longo Latvia, крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями.

Ну, а если у Вас не всесезонные шины, а шипованные покрышки, то Вам повезло: они обеспечивают очень хорошее сцепление в случае обледенения, слякоти и снега, и отлично подойдут тем, кто перемещается не только по городу, но и за его пределами.