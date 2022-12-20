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Из-за гололеда могут опаздывать региональные автобусы и отменяться рейсы

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за гололеда могут опаздывать региональные автобусы и отменяться рейсы
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Рижский международный автовокзал
Рижский международный автовокзал Фото: Sintija Zandersone/LETA

В ближайшие дни из-за гололедицы и ледяного дождя рейсы региональных автобусов могут опаздывать либо отменяться ради безопасности пассажиров, сообщили агентству LЕТА в Автотранспортной дирекции.

Перевозчики уже сообщили о задержке и отмене нескольких рейсов в Курземе, например, в Талси, Вентспилсе, Лиепае, в Земгале, из-за того, что идет ледяной дождь, и на дорогах после обработки вновь образуется обледенение, что значительно снижает возможности безопасного вождения.

АТД рекомендует планировать поездки с запасом времени, а также следить за актуальной информацией об отмененных рейсах на сайте дирекции в разделе "Отмененные рейсы".

На данный момент на сайте сообщается, что из-за плохих дорожных условий отменен рейс Кулдига-Лайди-Скрунда в 13:30. В свою очередь AS CATA сегодня отменило восемь рейсов из-за отсутствия водителей.

​Дирекция также напоминает, что правила дорожного движения предусматривают, что пассажиры, чьи сиденья оборудованы ремнями безопасности, должны быть пристегнуты во время движения.

В течение дня, по прогнозам синоптиков, ледяной дождь может затронуть большую часть Латвии. Дороги будут очень скользкими, передвижение по ним будет затруднено.

Во вторник, 20 декабря, в Латвии объявлено оранжевое предупреждение об обледенении на дорогах.

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