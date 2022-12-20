В ближайшие дни из-за гололедицы и ледяного дождя рейсы региональных автобусов могут опаздывать либо отменяться ради безопасности пассажиров, сообщили агентству LЕТА в Автотранспортной дирекции.
Из-за гололеда могут опаздывать региональные автобусы и отменяться рейсы
Перевозчики уже сообщили о задержке и отмене нескольких рейсов в Курземе, например, в Талси, Вентспилсе, Лиепае, в Земгале, из-за того, что идет ледяной дождь, и на дорогах после обработки вновь образуется обледенение, что значительно снижает возможности безопасного вождения.
АТД рекомендует планировать поездки с запасом времени, а также следить за актуальной информацией об отмененных рейсах на сайте дирекции в разделе "Отмененные рейсы".
На данный момент на сайте сообщается, что из-за плохих дорожных условий отменен рейс Кулдига-Лайди-Скрунда в 13:30. В свою очередь AS CATA сегодня отменило восемь рейсов из-за отсутствия водителей.
Дирекция также напоминает, что правила дорожного движения предусматривают, что пассажиры, чьи сиденья оборудованы ремнями безопасности, должны быть пристегнуты во время движения.
В течение дня, по прогнозам синоптиков, ледяной дождь может затронуть большую часть Латвии. Дороги будут очень скользкими, передвижение по ним будет затруднено.
Во вторник, 20 декабря, в Латвии объявлено оранжевое предупреждение об обледенении на дорогах.
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