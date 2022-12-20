Кого именно будут лишать прав за превышение скорости? Отвечает полиция

Кроме того, закон об административной ответственности в настоящее время исключает определение размера штрафа в зависимости от того, совершено ли нарушение впервые или повторно. Поэтому полиция пересмотрела уже существующую систему штрафных санкций за нарушения скоростного режима. Был разработан проект поправок к закону, которые предусматривают, что для лиц, неоднократно нарушающих ПДД в течение определенного периода, санкции могут быть увеличены, а наказание индивидуализировано.

В 2020 году Государственная полиция провела исследование о повторных нарушениях скоростного режима на дорогах. В результате получены данные о 592 лицах, которые в период с июня 2019 года по май 2020 года не менее двух раз превысили разрешенную скорость движения более чем на 31 км/ч.

Также в 2021 году Госполиция провела исследование о 592 лицах с целью получения данных о том, изменилось ли за год поведение нарушителей на дороге, продолжают ли они превышать разрешенную скорость движения и допускают ли другие нарушения правил дорожного движения.

В течение года 11%, или 64 человека из всей выборки были лишены прав на управление транспортным средством, из них 14%, или девять человек - за нарушение разрешенной скорости движения. В течение года 56% из 592 водителей продолжали нарушать правила дорожного движения, как и в предыдущий период.

Анализ данных о нарушителях скорости показал, что из 330 нарушителей 77% водителей в течение года нарушали скоростной режим. Из всей выборки нарушители скоростного режима составляют 41%. Указанные 254 человека 404 раза превысили разрешенную скорость движения.

При этом 46% всех нарушителей превысили разрешенную скорость движения более чем на 31 км/ч - 136 раз. Еще 16% дважды нарушили разрешенную скорость движения, а один человек - трижды.

Тогда же был сделан вывод, что 20% нарушителей не изменили свои привычки и продолжают серьезно нарушать разрешенную скорость движения. Кроме того, за год водители из исследуемой группы стали участниками 67 дорожно-транспортных происшествий.