Минобороны России распространило сообщение о том, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений. Активисты выяснили, что это ложь, и на самом деле Шойгу был в 80 километрах от линии фронта, сообщает "Радио Свобода".
"Передовые позиции", на которых якобы побывал Шойгу, оказались в 80 км от линии фронта
В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений".
Было опубликовано и видео, на котором видно, как Шойгу смотрит в иллюминатор вертолета.
"Russian Defense Minister Shoigu inspected the forward positions of the Russian army in the combat zone," the Russian media write. 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/McMfYlkipJ— MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) December 18, 2022
Goodnight #Ukraine. I'll leave with 🇷🇺 saying Shoigu inspected advanced positions in the "special military operation" - this giving the impression he flew over frontline in 🇺🇦. So I looked, and he's nowhere near frontline, the 🤡 simply flew over occupied #Crimea. (1st pic video) https://t.co/JH9d6JbrEu pic.twitter.com/ZD5B70RtbM— Glasnost Gone (@GlasnostGone) December 18, 2022
Пользователь Twitter под ником Glasnost Gone и активисты проекта Geo Confirmed проанализировали опубликованное министерством видео и установили, где находятся видимые на видео объекты.
Оказывается, окопы, над которым летел Шойгу, находятся не на первой линии фронта, а в Крыму - примерно в 80 километрах от линии фронта.
Шойгу якобы побывал на "передовых позициях".— Радио Свобода (@SvobodaRadio) December 20, 2022
На карте видно реальное расстояние между передовой и местонахождением Шойгу pic.twitter.com/6wiNnQdD3B
Министр обороны РФ находился на севере Крыма, в районе города Армянск.
В данный момент также неизвестно, осматривал ли Шойгу другие позиции российских сил в Украине.
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