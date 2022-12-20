"Передовые позиции", на которых якобы побывал Шойгу, оказались в 80 км от линии фронта

Минобороны России распространило сообщение о том, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений. Активисты выяснили, что это ложь, и на самом деле Шойгу был в 80 километрах от линии фронта, сообщает "Радио Свобода".