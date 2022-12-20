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"Передовые позиции", на которых якобы побывал Шойгу, оказались в 80 км от линии фронта

rus.tvnet.lv
"Передовые позиции", на которых якобы побывал Шойгу, оказались в 80 км от линии фронта
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Фото: EPA/Scanpix

Минобороны России распространило сообщение о том, что министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовые позиции российских подразделений. Активисты выяснили, что это ложь, и на самом деле Шойгу был в 80 километрах от линии фронта, сообщает "Радио Свобода".

В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений".

Было опубликовано и видео, на котором видно, как Шойгу смотрит в иллюминатор вертолета.

Пользователь Twitter под ником Glasnost Gone и активисты проекта Geo Confirmed проанализировали опубликованное министерством видео и установили, где находятся видимые на видео объекты.

Оказывается, окопы, над которым летел Шойгу, находятся не на первой линии фронта, а в Крыму - примерно в 80 километрах от линии фронта.

Министр обороны РФ находился на севере Крыма, в районе города Армянск.

В данный момент также неизвестно, осматривал ли Шойгу другие позиции российских сил в Украине.

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