20 декабря группа "Ногу свело!" выпустила клип "С Новым годом, сынок", снятый в рижском микрорайоне. За 18 часов видео собрало свыше 535 тысяч просмотров и 18 тысяч лайков.
Видео ⟩ Плявниеки, снежная Рига и Чулпан Хаматова: новый клип "Ногу свело!"
Лидер группы "Ногу свело!" в эксклюзивном интервью порталу Rus.Postimees о выходе клипа говорил:
"Это будет новогодний вальс. И будет он под стать уходящему году. Видеоклип тоже будет. Он уже снят, но еще не смонтирован. В ролях Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов. Больше пока ничего не скажу".
RUS TVNET поговорил со вторым режиссером клипа "С Новым годом, сынок" Русланом Фрадкиным. Он рассказал, что работа создана с режиссером Михаилом Сегалом. В главных ролях Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. "Мне кажется, хороший проект получился. И оператор был классный. Приезжал из Берлина. Душевно поснимали", - с улыбкой вспоминает он.
Съемки проходили в стандартной районной многоэтажке. В типовой квартире: "Это история про семью. Там подготовка к Новому году. Конечно, я не буду все рассказывать. Все в клипе увидите. Приятные люди, прикольно поснимали".
Интервью с Русланом Фрадкиным читайте здесь.
Видео: "Ногу свело!" - "С Новым годом, сынок"
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