В конце года певица Ольга Раецка решила потеснить латвийских юмористов. Вместе с коллегой по сцене Угисом Розе она подготовила веселый стендап, пишет Privātā Dzīve.
Ольга Раецка начинает карьеру комедианта
Ольга Раецка начинает карьеру комедианта
Юмористическая карьера Раецки и Розе начнется в канун Нового года, когда Eolika также начнет празднование Нового года во Дворце культуры VEF.
"Идея спектакля Drīz Stand Up родилась летом на юбилейных концертах Ольги, где я участвовал. Между песнями я позволял себе рассказывать истории из нашей жизни. Люди так от души смеялись", - вспоминает Розе.
"Байба Сипениеце-Гаваре может, а мы - нет? Нет, мы можем еще лучше!" - смеется Раецка.
"Мы просто такие люди, с которыми разное случается", - объясняет она.
31 декабря во Дворце культуры VEF Ольга Раецка вместе с Угисом Розе и группой Eolika начнут встречу Нового года.
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