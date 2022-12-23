Ольга Раецка начинает карьеру комедианта

Юмористическая карьера Раецки и Розе начнется в канун Нового года, когда Eolika также начнет празднование Нового года во Дворце культуры VEF.

"Идея спектакля Drīz Stand Up родилась летом на юбилейных концертах Ольги, где я участвовал. Между песнями я позволял себе рассказывать истории из нашей жизни. Люди так от души смеялись", - вспоминает Розе.

"Байба Сипениеце-Гаваре может, а мы - нет? Нет, мы можем еще лучше!" - смеется Раецка.

"Мы просто такие люди, с которыми разное случается", - объясняет она.

31 декабря во Дворце культуры VEF Ольга Раецка вместе с Угисом Розе и группой Eolika начнут встречу Нового года.

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