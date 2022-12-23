Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Ольга Раецка начинает карьеру комедианта

rus.tvnet.lv
Ольга Раецка начинает карьеру комедианта
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Paula Čurkste/LETA

В конце года певица Ольга Раецка решила потеснить латвийских юмористов. Вместе с коллегой по сцене Угисом Розе она подготовила веселый стендап, пишет Privātā Dzīve.

Юмористическая карьера Раецки и Розе начнется в канун Нового года, когда Eolika также начнет празднование Нового года во Дворце культуры VEF.

"Идея спектакля Drīz Stand Up родилась летом на юбилейных концертах Ольги, где я участвовал. Между песнями я позволял себе рассказывать истории из нашей жизни. Люди так от души смеялись", - вспоминает Розе.

"Байба Сипениеце-Гаваре может, а мы - нет? Нет, мы можем еще лучше!" - смеется Раецка.

"Мы просто такие люди, с которыми разное случается", - объясняет она.

31 декабря во Дворце культуры VEF Ольга Раецка вместе с Угисом Розе и группой Eolika начнут встречу Нового года. 

Больше читайте в новом номере журнала "Privātā Dzīve".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх