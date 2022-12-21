Савицкис рассказал о том утре, когда распространилась ложная новость о его смерти

Пока новость уже распространялась в народ, сам Юрис Савицкис, ничего не подозревая, утром выключил телефон и мирно завтракал дома с семьей. После этого он отправился в Latvijas gāze, где в этот день было назначено заседание правления.

"Когда я вошел в зал, все на меня так смешно смотрели", - вспоминает Савицкис. "Вскоре одна женщина начала плакать, все пошли меня обнимать и поздравлять. Я спросил у коллег, что случилось. Тогда и узнал, что еще накануне вечером умер... У людей был двойной шок - как из-за опубликованной скорбной новости, так и из-за того, что я пришел в целости и сохранности", - рассказал Юрис.

Он признался, что больше всего переживал за родственников, которые не знали, что была распространена фейковая новость.

Бизнесмен рассказал, что у него есть как минимум три версии того, как и почему над ним сыграли такую ​​злую шутку. "Ясно одно, мы обязательно найдем виновного. У меня есть серьезные друзья, которые говорили: "Мы все выясним, найдем, и негодяи, которые сделали это специально, будут наказаны. Если не так, то Бог их обязательно накажет.

Я думаю: если кому-то что-то не нравится, то подойди, поговорим! Но так поступать…" - возмущен Савицкис.

Подробнее читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!