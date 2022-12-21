Элина Дидрихсоне попала в поле зрения социальной службы

Элина Дидрихсоне и ее муж собираются удивить своих подписчиков. Во вторник, 20 декабря, Элина призналась, что

ей придется оправдываться перед социальной службой.

Пока Дидрихсоне не дает дальнейших комментариев по поводу возникшей неприятной ситуации - до выяснения обстоятельств, но она обещает рассказать об этом опыте в грядущем видео.

Дидрихсоне вроде бы понимает неприглядную сторону популярности, но, по ее мнению, вовлекать в это сына недопустимо. Инфлюенсер возмущена тем, что для этого используются ресурсы службы, потому что, по ее мнению, в Латвии много семей, в жизнь которых действительно должны вмешаться социальные работники.

Она не скрывает, что неприятно говорить о том, что ее заметили социальные службы, но подчеркивает, что это дело рук хейтеров. Знаменитость удивляется, как много у людей свободного времени, чтобы писать заявления в различные государственные учреждения о ее семье.