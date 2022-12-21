Одиозная инфлюенсер и предпринимательница Элина Дидрихсоне рассказала своим подписчикам, что оказалась в поле зрения социальной службы.
Элина Дидрихсоне попала в поле зрения социальной службы
Элина Дидрихсоне и ее муж собираются удивить своих подписчиков. Во вторник, 20 декабря, Элина призналась, что
ей придется оправдываться перед социальной службой.
Пока Дидрихсоне не дает дальнейших комментариев по поводу возникшей неприятной ситуации - до выяснения обстоятельств, но она обещает рассказать об этом опыте в грядущем видео.
Дидрихсоне вроде бы понимает неприглядную сторону популярности, но, по ее мнению, вовлекать в это сына недопустимо. Инфлюенсер возмущена тем, что для этого используются ресурсы службы, потому что, по ее мнению, в Латвии много семей, в жизнь которых действительно должны вмешаться социальные работники.
Она не скрывает, что неприятно говорить о том, что ее заметили социальные службы, но подчеркивает, что это дело рук хейтеров. Знаменитость удивляется, как много у людей свободного времени, чтобы писать заявления в различные государственные учреждения о ее семье.
Также она рассказала об эпохе коронавируса - когда по всей стране были ограничения, самыми частыми посетителями магазина практически каждый будний день были полицейские, проверявшие, действительно ли магазин Дидрихсоне закрыт для очного посещения.
Дидрихсоне не плачет, она продолжает показывать новые коллекции в сторис.
Напомним, имя Элины Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения как Центра защиты прав потребителей (PTAC), так и Службы государственных доходов, а теперь еще и социальной службы.
В последнее время также широко обсуждались ее привычки вождения с непристегнутым ремнем безопасности, а также широкий резонанс вызвало ее разрекламированное видео с сыном, которое возмутило пользователей социальных сетей.
Дидрихсоне также приняла участие в выборах этого года. Она стартовала под 29-м номером в партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Элина вместе с мужем Наурисом - члены религиозной организации Prieka vēsts.
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