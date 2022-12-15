Налоговая в РФ закрыла последнюю компанию Пугачевой

Алла Пугачева попрощалась с бизнесом в России - налоговая в Москве закрыла последнюю ее компанию. Это существовавшая с 2010 года фирма "АБП", сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что через эту фирму Алла Борисовна проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После переезда в Израиль, понятно, дела остановились, и Примадонна в октябре 2022 года подала заявление о банкротстве своей компании. После проверки налоговая в РФ закрыла этот бизнес исполнительницы.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы собирается приехать на родину на новогодние праздники. Об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура.

У него есть информация, что артистка приедет в Москву на новогодние праздники. При этом Калатура уточнил, что Пугачева любит Россию.

Напомним, на прошлой неделе Алла Пугачева разместила в Instagram публикацию о том, как ее семья справляется с травлей: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив пост фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все".

RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".