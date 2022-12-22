В минувшую субботу, в Рижском Домском соборе состоялась серия самых долгожданных зимних музыкальных событий – концерты "Рождественская прелюдия", ставшие неизменной рижской предновогодней традицией. Чтобы вместить всех желающих, организаторы мероприятия – "Фонд Инессы Галанте" провели дополнительный дневной концерт, который также собрал аншлаг в одном из старейших сакральных строений столицы.
Фото ⟩ В Рижском Домском соборе с аншлагом прошли концерты "Рождественская прелюдия"
В праздничном событии приняли участие выдающиеся, любимые публикой латвийские артисты: автор и муза проекта "Рождественская прелюдия" - оперная дива Инесса Галанте, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс; виртуозный пианист Андрей Осокин; хор мальчиков Школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижера Романса Ванагса, а также следуя одной из главных целей "Фонда Инессы Галанте" – поддерживать молодых, талантливых исполнителей - в концерте приняли лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте": пианистка Мария Мишель Яунземе, скрипач Андрей Егоров, виолончелистка Катрина Анна Рандо, пианист Даниил Мицкевич, а также яркие вокалисты, уже ставшие солистами ЛНО - тенор Артем Сафронов и сопрано Виктория Пакалниеце.
Под сводами Домского собора прозвучали рождественские канонические композиции величайших мировых композиторов. В мастерском исполнении Андрейса Калейса во всем величии предстала музыка Генделя, Монтеверди, прозвучала рождественская композиция O sanctissima (Ak tu priecīgā), Андрей Осокин исполнил произведения Баха: прелюдию Cи минор и Largo из концерта для клавесина с оркестром Фа минор.
Обладательница неповторимого, бархатного сопрано Инесса Галанте исполнила знаменитые произведения Каччини, Верди, Альбиони, Перголези. В дуэте с Викторией Пакалниеце, в исполнении двух сопрано блестяще прозвучала самая популярная композиция Д. Перголези - Stabat mater. Тенор Артем Сафронов исполнил арии Ombra mai fu Г.Генделя и Pieta, signore А. Страделлы. В исполнении пианистки Марии Мишель Яунземе прозвучала этюд-картина Соль минор ор.33 Сергея Рахманинова, а трио - скрипач Андрей Егоров, виолончелистка Катрина Анна Рандо и пианист Дании Мицкевич сыграли сочинение Баха – арию Erbarme dich, mein Gott из "Страстей по
Матфею". Хор мальчиков школы имени Язепа Мединя традиционно исполнил одно из самых великих рождественских произведений - гимн "Тихая ночь, святая ночь".
В завершении программы гостей ждал музыкальный сюрприз – Инесса Галанте выступила в дуэте с юным вокалистом Германом Мироненко (13 лет), для которого это стало его первым выступлением для широкой публики.
Роскошные динамичные световые декорации преображали пространство, погружая слушателей в красочную зимнюю сказку. Сценографию и концепцию световых решений разработала директор и продюсер мероприятий "Фонда Инессы Галанте" Диана Галанте.
В завершении праздничного вечера Инесса Галанте обратилась к слушателям со словами благодарности и поздравлениями: "Хочу поблагодарить горячо любимую публику, всех артистов и партнеров, уже ставших с нами одной большой семьей, за вашу любовь к музыке, теплое и душевное отношение. Как замечательно, что наши встречи накануне Рождества стали традиционными, мы делимся хорошим настроением, видим улыбки друг друга. Пусть наступающий год принесет нам мир, любовь и надежду!".
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