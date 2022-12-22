Фото ⟩ В Рижском Домском соборе с аншлагом прошли концерты "Рождественская прелюдия"

В завершении программы гостей ждал музыкальный сюрприз – Инесса Галанте выступила в дуэте с юным вокалистом Германом Мироненко (13 лет), для которого это стало его первым выступлением для широкой публики.

В завершении праздничного вечера Инесса Галанте обратилась к слушателям со словами благодарности и поздравлениями: "Хочу поблагодарить горячо любимую публику, всех артистов и партнеров, уже ставших с нами одной большой семьей, за вашу любовь к музыке, теплое и душевное отношение. Как замечательно, что наши встречи накануне Рождества стали традиционными, мы делимся хорошим настроением, видим улыбки друг друга. Пусть наступающий год принесет нам мир, любовь и надежду!".