Фильм "Навальный" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

На данный момент в списке претендентов на главный приз - 15 документальных лент. Церемония вручения премии "Оскар" намечена на 12 марта 2023 года.

Напомним, премьера фильма "Навальный" состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, а также арест политика по возвращению в Москву.

В начале 2022 года документальная лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance. Позже показ фильма "Навальный" состоялся на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max. В России кинолента показана не была.

В Риге ее показали в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина".

Алексей Навальный Фото: Пресс-фото