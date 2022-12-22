Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ В Ропажском крае житель отправился в лес за елкой и нашел угнанный BMW

rus.tvnet.lv
В Ропажском крае житель отправился в лес за елкой и нашел угнанный BMW
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

На прошлой неделе сообщалось об угнанном автомобиле BMW, который после аварии владелец оставил на обочине дороги между Ропажи и Тумшупе. Через несколько дней, когда хозяин приехал с эвакуатором за машиной, ее там уже не было, сообщает передача Degpunktā.

Владелец BMW выражает благодарность Кристапу из Ропажи, который, поехав в лес за елкой, заметил разбитый BMW и связался с владельцем в социальной сети Facebook.

Машина находилась примерно в двух километрах от того места, где ее оставил Бруно. Автомобиль был слегка спрятан под снегом и еловыми ветками.

"Машину взломали, но ничего не взяли. Погнули раму, погнули двери, выбили стекло и погнули борта", - рассказывает владелец.

Поскольку автомобиль больше нельзя использовать или отремонтировать, Бруно может только попытаться разобрать его и вернуть потерянные деньги, продав автомобильные запчасти.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх