На прошлой неделе сообщалось об угнанном автомобиле BMW, который после аварии владелец оставил на обочине дороги между Ропажи и Тумшупе. Через несколько дней, когда хозяин приехал с эвакуатором за машиной, ее там уже не было, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Ропажском крае житель отправился в лес за елкой и нашел угнанный BMW
В Ропажском крае житель отправился в лес за елкой и нашел угнанный BMW
Владелец BMW выражает благодарность Кристапу из Ропажи, который, поехав в лес за елкой, заметил разбитый BMW и связался с владельцем в социальной сети Facebook.
Машина находилась примерно в двух километрах от того места, где ее оставил Бруно. Автомобиль был слегка спрятан под снегом и еловыми ветками.
"Машину взломали, но ничего не взяли. Погнули раму, погнули двери, выбили стекло и погнули борта", - рассказывает владелец.
Поскольку автомобиль больше нельзя использовать или отремонтировать, Бруно может только попытаться разобрать его и вернуть потерянные деньги, продав автомобильные запчасти.
Подробнее - в сюжете передачи!
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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