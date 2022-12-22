Видео ⟩ В Ропажском крае житель отправился в лес за елкой и нашел угнанный BMW

На прошлой неделе сообщалось об угнанном автомобиле BMW, который после аварии владелец оставил на обочине дороги между Ропажи и Тумшупе. Через несколько дней, когда хозяин приехал с эвакуатором за машиной, ее там уже не было, сообщает передача Degpunktā.