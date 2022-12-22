Раймонд Паулс: "Слава Богу, я еще не в инвалидном кресле"

После окончания концерта Privatā Dzīve заметила, что Маэстро поднимался на второй этаж с помощью элегантной трости с позолоченной ручкой. Этим аксессуаром, которого Паулса раньше не видели в руках, он размахивал в воздухе, давая указания фотографу.

Раймонд Паулл в последние годы ничего не скрывал – выходить на сцену ему стало физически тяжело.

Он не скрывал этого и сейчас: "Я с большим трудом поднимаюсь и спускаюсь по лестнице. Моя дочь Анете позволила себе купить такую ​​дорогую трость в Риге, и подарила мне.

Теперь мне немного легче передвигаться, особенно каждый день по улицам Риги, когда идет снег и а ноги скользят. По крайней мере, я могу ходить с тростью.

Можно об этом шутить, но, слава Богу, я пока не в инвалидном кресле".

В сентябре сообщалось о плохом самочувствии композитора. В беседе с журналистами он объяснил,ч то болен. "Я приболел. Сплю дома... Старость припирает меня. Ну не могу я встать на ноги. Что-то не так", - признался Раймонд Паулс изданию.

Маэстро задался вопросом, не подхватил ли он какой-то вирус, но после проведения тестов ничего не было обнаружено. "Я думаю, что этот механизм изношен. Не то чтобы с сердцем… Со всем. Годы, знаете ли", - сказал композитор. Он говорит, что решил притормозить и избегать подъемов по лестнице и других препятствий.

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