В Беларуси по подозрению в совершении различных преступлений задержаны 12 жителей Латвии

В МИД отмечают, что количество задержанных латвийцев резко возросло после введения безвизового режима 15 апреля 2022 года.

Портал Kas Jauns в марте сообщал, что управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивало пропавших без вести Аллу Соколенко 1966 года рождения и Диану Бахмут 1966 года рождения, которые не вернулись в Латвию 28 марта после поездки в Беларусь.

Пресс-секретарь МИД отмечает, что одна из пропавших весной в Беларуси женщин вернулась в Латвию, а другая задержана и находится в белорусской тюрьме. Консульство Латвии в Витебске оказывает ей индивидуальную консульскую помощь в пределах возможностей.

Эглите обращает внимание на заявление Беларуси о том, что и в 2023 году жители Латвии смогут въезжать в эту страну без визы, поэтому МИД по-прежнему настоятельно призывает латвийцев не ездить в Беларусь, поскольку из-за проблем с соблюдением законности возможности оказания консульской помощи задержанным в Белоруссии жителям Латвии ограничены.

МИД также подчеркивает, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО предупреждали о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб, которая может быть направлены и против жителей Латвии.

Латвийцы могут быть подвергнуты провокациям со стороны белорусских спецслужб и ложно обвинены в нарушении законов Беларуси и, как следствие, арестованы, поясняет пресс-секретарь МИД.