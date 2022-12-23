24 февраля следующего года, в годовщину полномасштабного нападения России президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с мирным планом, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских и европейских дипломатов.
WSJ: 24 февраля Зеленский выступит с мирным планом
Как заявили европейские и украинские дипломаты, команда Зеленского в настоящее время наполняет мирный план конкретным содержанием, планируя обнародовать его 24 февраля.
По данным издания, официальные представители США, Украины и НАТО признали, что на любых возможных переговорах, на которых Киев, вероятно, потребует от Москвы существенных уступок, позиция Украины будет зависеть от ситуации на поле боя.
Поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одерживая военные победы.
Эта новость появилась после первой за время войны поездки Зеленского за рубеж - в США и встречи с главой государства Джо Байденом, который анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включая систему ПВО Patriot.
Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, а мир погрузился в энергетический и финансовый кризисы.
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