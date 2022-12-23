WSJ: 24 февраля Зеленский выступит с мирным планом

Как заявили европейские и украинские дипломаты, команда Зеленского в настоящее время наполняет мирный план конкретным содержанием, планируя обнародовать его 24 февраля.

По данным издания, официальные представители США, Украины и НАТО признали, что на любых возможных переговорах, на которых Киев, вероятно, потребует от Москвы существенных уступок, позиция Украины будет зависеть от ситуации на поле боя.

Поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одерживая военные победы.

Эта новость появилась после первой за время войны поездки Зеленского за рубеж - в США и встречи с главой государства Джо Байденом, который анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включая систему ПВО Patriot.

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, а мир погрузился в энергетический и финансовый кризисы.