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WSJ: 24 февраля Зеленский выступит с мирным планом

rus.tvnet.lv
WSJ: 24 февраля Зеленский выступит с мирным планом
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU/SCANPIX

24 февраля следующего года, в годовщину полномасштабного нападения России президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с мирным планом, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских и европейских дипломатов.

Как заявили европейские и украинские дипломаты, команда Зеленского в настоящее время наполняет мирный план конкретным содержанием, планируя обнародовать его 24 февраля.

По данным издания, официальные представители США, Украины и НАТО признали, что на любых возможных переговорах, на которых Киев, вероятно, потребует от Москвы существенных уступок, позиция Украины будет зависеть от ситуации на поле боя.

Поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одерживая военные победы.

Эта новость появилась после первой за время войны поездки Зеленского за рубеж - в США и встречи с главой государства Джо Байденом, который анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включая систему ПВО Patriot.

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, ее жертвами стали десятки тысяч человек, а мир погрузился в энергетический и финансовый кризисы.

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