Шокирующий рекламный ролик покорил немецких пользователей

Многоквартирный дом где-то в Германии. В подземном гараже, в лифте и даже за закрытыми дверями люди спорят, кричат ​​или ругаются. Тем временем в стенах, дверях, полах и потолках появляются трещины. Возникает чувство тревоги. И в этот момент маленький мальчик предлагает... поговорить. "Давайте поговорим", - таков примирительный призыв рекламного видео немецкого дискаунтера Penny и режиссера Себа Эдвардса "The Crack" ("Трещина").

Пандемия коронавируса, война в Украине, энергетический кризис, - многие испытывают большую психологическую нагрузку. В такой стрессовой ситуации некоторые не могут даже спокойно разговаривать друг с другом. Что же им предлагает в своих рождественских видео концерн розничной торговли?

Видеоклип стал виральным

Так родилась идея ролика с примирительным посланием, поясняет немецкий специалист: "Мы должны снова говорить друг с другом, а не нападать друг на друга". Более 18 миллионов пользователей YouTube посмотрели видео дискаунтера Penny "Трещина". Это послание вызвало бурную реакцию. "Жуткий фильм, который заставляет задуматься", - написал один из пользователей. "Вы поражаете людей в самое сердце", - заметил другой зритель. "В нем больше вдохновения, чем в любой рождественская службе в церкви", - делится своими эмоциями третий. Но есть и критика: "Какое отношение этот клип имеет к дискаунтеру?" - недоумевают разочарованные пользователи. "Странно, что сети супермаркетов сейчас продвигают морально-этические ценности", - замечает другой. А кто-то задается резонным вопросом: "Разве это не задача наших политиков - посылать такие месседжи обществу?"