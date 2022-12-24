Дубай и Москва: сколько зарабатывают эскортницы из Латвии?

В эту сферу Анна (имя изменено) пришла именно из-за денег. Она хочет купить квартиру, машину, чтобы была основа для дальнейшей жизни.

В будущем она желает заняться бизнесом, но ей нужен основной капитал.

"Мне 26 лет, сколько я еще пробуду в этом бизнесе? Ты там можешь быть, когда молода. Есть дувушки, которым 18 лет, конкуренция растет. Новое поколение идет. Это не профессия, где можно работать долго. Я бы с удовольствием вышла замуж, создала семью", - говорит Анна.

У Анны также есть диплом по управлению бизнесом, но она признается, что на зарплату в Латвии ей было бы сложно прожить, поэтому параллельно она подрабатывает в сфере эскорта.