На этот раз гостья режиссера Дж. Дж. Джилинджера в шоу Dziļi ar Džili Анна, рассказал, сколько можно заработать в эскорте.
Дубай и Москва: сколько зарабатывают эскортницы из Латвии?
В эту сферу Анна (имя изменено) пришла именно из-за денег. Она хочет купить квартиру, машину, чтобы была основа для дальнейшей жизни.
В будущем она желает заняться бизнесом, но ей нужен основной капитал.
"Мне 26 лет, сколько я еще пробуду в этом бизнесе? Ты там можешь быть, когда молода. Есть дувушки, которым 18 лет, конкуренция растет. Новое поколение идет. Это не профессия, где можно работать долго. Я бы с удовольствием вышла замуж, создала семью", - говорит Анна.
У Анны также есть диплом по управлению бизнесом, но она признается, что на зарплату в Латвии ей было бы сложно прожить, поэтому параллельно она подрабатывает в сфере эскорта.
Анна рассказывает, что сейчас актуален Дубай, где за восемь дней можно заработать от 8 тысяч долларов. "Девушки живут на вилле с шейхом или другим клиентом. Они действительно много платят за эти поездки. Туда ездит много девушек", - рассказывает Анна. Она знает девушку, которая сумела вернуться домой даже со 100 тысячами евро в кармане.
Сама она никогда не была в Дубае. "Пока боюсь. Это другая страна. Здесь, если что-то угрожает, тут же есть кому звонить. Кому я буду звонить там? Я до сих пор боюсь иметь дело с чем-то подобным в чужой стране", - говорит она.
Самая крупная сумма, которую Анне удалось заработать в своей профессии - 10 тысяч евро за два дня, проводя время с клиентом в Москве.
Анна не советовала бы молодым девушкам начинать карьеру в сфере эскорта. "К деньгам привыкаешь, а вдруг все может измениться, и тогда изменить свою жизнь будет очень сложно. И скрыть это очень сложно", - объясняет девушка.
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