"Линии засыпаны снегом": женщину оштрафовали за неправильную парковку

Женщину оштрафовали на 30 евро за "неправильно припаркованное транспортное средство". На записанном видео хорошо видно, что линии в основном покрыты слоем снега.

Также день, когда Bez Tabu побывал на стоянке, там был снег, многие водители парковали свои машины на линиях.

Муж жительницы Тукумса Юрис говорит: "Как можно штрафовать за то, что не видишь линии на заснеженной парковке? Получается, что на эту стоянку надо с лопатой подъезжать? Сначала очистить парковку, а потом только припарковать машину. Это бред какой-то. Почему применяется штраф?".

Горизонтальную разметку также плохо видно на снимках, сделанных парковочным контролером.

Другие жители Тукумса признают, что линий не видно, и не поддерживают действия сотрудника Cityparks.