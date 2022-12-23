В снежный день жительница Тукумса зашла в городской торговый центр, где на стоянке припарковала свой автомобиль. Номер машины был зарегистрирован в автомате оператора парковки, и женщина пошла по делам. Позже она увидела штрафной чек на лобовом стекле, сообщает передача Bez Tabu.
"Линии засыпаны снегом": женщину оштрафовали за неправильную парковку
Женщину оштрафовали на 30 евро за "неправильно припаркованное транспортное средство". На записанном видео хорошо видно, что линии в основном покрыты слоем снега.
Также день, когда Bez Tabu побывал на стоянке, там был снег, многие водители парковали свои машины на линиях.
Муж жительницы Тукумса Юрис говорит: "Как можно штрафовать за то, что не видишь линии на заснеженной парковке? Получается, что на эту стоянку надо с лопатой подъезжать? Сначала очистить парковку, а потом только припарковать машину. Это бред какой-то. Почему применяется штраф?".
Горизонтальную разметку также плохо видно на снимках, сделанных парковочным контролером.
Другие жители Тукумса признают, что линий не видно, и не поддерживают действия сотрудника Cityparks.
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