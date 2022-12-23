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"Линии засыпаны снегом": женщину оштрафовали за неправильную парковку

rus.tvnet.lv
"Линии засыпаны снегом": женщину оштрафовали за неправильную парковку
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

В снежный день жительница Тукумса зашла в городской торговый центр, где на стоянке припарковала свой автомобиль. Номер машины был зарегистрирован в автомате оператора парковки, и женщина пошла по делам. Позже она увидела штрафной чек на лобовом стекле, сообщает передача Bez Tabu.

Женщину оштрафовали на 30 евро за "неправильно припаркованное транспортное средство". На записанном видео хорошо видно, что линии в основном покрыты слоем снега.

Также день, когда Bez Tabu побывал на стоянке, там был снег, многие водители парковали свои машины на линиях.

Муж жительницы Тукумса Юрис говорит: "Как можно штрафовать за то, что не видишь линии на заснеженной парковке? Получается, что на эту стоянку надо с лопатой подъезжать? Сначала очистить парковку, а потом только припарковать машину. Это бред какой-то. Почему применяется штраф?".

Горизонтальную разметку также плохо видно на снимках, сделанных парковочным контролером.

Другие жители Тукумса признают, что линий не видно, и не поддерживают действия сотрудника Cityparks.

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