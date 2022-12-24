Цель инициативы "Защитим все семьи!" на портале Manabalss.lv - призвать Сейм принять правовое регулирование для юридического признания и социальной защиты всех семей, в том числе однополых, и фактического сожительства, а также обеспечить полное выполнение постановлений Конституционного суда (суда Сатверсме).
Защитим все семьи!
Сожительство - самая быстрорастущая модель семьи в Латвии. Примерно каждая пятая семья в Латвии, проживающая в одной квартире, живет в незарегистрированных отношениях. Примерно двое из пяти детей рождаются в незарегистрированных отношениях. Суд Сатверсме принял два важных решения по делам Nr. 2019-33-01 и Nr. 2020-34-03, хотя законодатель и вправе выбирать различные решения при определении правового регулирования семейных отношений. Соответствующее регулирование должно, в первую очередь, предоставлять лицам возможность юридически закрепить свои семейные отношения и быть признанными семьей. Во-вторых, должна быть обеспечена защита семьи и ее членов в их личных и имущественных отношениях. Эти отношения охватывают очень широкий круг вопросов, поэтому исполнение решений Конституционного суда не может быть чисто формальным. Личные и имущественные отношения охватывают, например, сферы наследства, семейного права, подоходного и других налогов, аренды жилья, льгот, пенсий, иммиграции, прав пациентов и другие. Срок исполнения этих двух постановлений Конституционного суда был установлен до 1 июня 2022 года, однако указанные постановления до сих пор полностью исполнены не были.
Суд Сатверсме постановил, что человеческое достоинство должно уважаться не только формально, но и по существу, поэтому в соответствии с принципом человеческого достоинства правовая база защиты и поддержки каждой семьи должна быть содержательной. Свобода действий законодателя при выполнении обязанностей, содержащихся в первом предложении 110-й статьи Сатверсме, определяется не только принципом человеческого достоинства, но и принципом правового равенства и запрета дискриминации. Исполнение постановлений Конституционного суда является неотъемлемой частью демократического правового государства. Вердикт Конституционного суда и предусмотренное в нем толкование правовых норм обязательны для всех государственных органов и органов самоуправлений, судов, должностных и физических лиц. Из-за неконституционного, по нашему мнению, бездействия Сейма уже 29 семей были признаны решением суда, и число этих семей продолжает расти. Этот процесс не только унизителен и отнимает много времени у заявителей, но и перегружает латвийские суды. Признание отдельных семей не является эффективным решением и не может рассматриваться как исполнение постановлений Конституционного суда.
Поэтому данная инициатива призывает Сейм полностью выполнить решения Конституционного суда и принять инклюзивную правовую базу, обеспечив тем самым правовую, экономическую и социальную защиту всех семей, в том числе однополых семей, без дискриминации. Призываем: 1. Ввести понятие "гражданский союз" и "партнеры" (или эквивалент) в латвийские правовые акты, что обозначало бы постоянное сожительство двух человек, не живущих в браке. 2. Обеспечить этим людям возможность регистрировать свои отношения в облегченном порядке, что предусматривает регистрацию отношений у присяжного нотариуса, в том числе дистанционно. 3. Предусмотреть правовое регулирование случаев, когда неженатые пары не зарегистрировали свои отношения, но находятся в фактическом сожительстве и отношения пары носят характер семейных отношений, например совместное воспитание ребенка, ведение совместного домашнего хозяйства или длительные фактические отношения. В таких случаях пары должны иметь право на признание через вытекающее из этого право на защиту. 4. Внести поправки в нормативные акты, обеспечивающие защиту и поддержку семьи с тем, чтобы охватить все семьи, например, путем предоставления определенных пособий, соответствующих налоговых льгот, сниженных и недискриминирующих государственных пошлин, прав на перенятие договора на аренду жилья, прав законного наследования и прав опеки над детьми, а также предоставления прав в области здравоохранения. Предусмотреть социальные гарантии и обеспечение для семьи в самом широком ее значении - не только для женатых пар, но и для партнеров и их детей.
Принимая во внимание, что 13-й Сейм не смог принять в третьем чтении Закон о гражданском союзе, а 14-й Сейм не принял поданную инициативу о правовой защите всех семей, набравшую более 23 000 подписей, мы повышаем порог подписей для данной инициативы до 25 000 подписей. Мы можем это сделать!
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