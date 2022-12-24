Защитим все семьи!

Поэтому данная инициатива призывает Сейм полностью выполнить решения Конституционного суда и принять инклюзивную правовую базу, обеспечив тем самым правовую, экономическую и социальную защиту всех семей, в том числе однополых семей, без дискриминации. Призываем: 1. Ввести понятие "гражданский союз" и "партнеры" (или эквивалент) в латвийские правовые акты, что обозначало бы постоянное сожительство двух человек, не живущих в браке. 2. Обеспечить этим людям возможность регистрировать свои отношения в облегченном порядке, что предусматривает регистрацию отношений у присяжного нотариуса, в том числе дистанционно. 3. Предусмотреть правовое регулирование случаев, когда неженатые пары не зарегистрировали свои отношения, но находятся в фактическом сожительстве и отношения пары носят характер семейных отношений, например совместное воспитание ребенка, ведение совместного домашнего хозяйства или длительные фактические отношения. В таких случаях пары должны иметь право на признание через вытекающее из этого право на защиту. 4. Внести поправки в нормативные акты, обеспечивающие защиту и поддержку семьи с тем, чтобы охватить все семьи, например, путем предоставления определенных пособий, соответствующих налоговых льгот, сниженных и недискриминирующих государственных пошлин, прав на перенятие договора на аренду жилья, прав законного наследования и прав опеки над детьми, а также предоставления прав в области здравоохранения. Предусмотреть социальные гарантии и обеспечение для семьи в самом широком ее значении - не только для женатых пар, но и для партнеров и их детей.