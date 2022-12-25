Актриса, обладательница "Оскара" Кейт Уинслет на съемках фильма "Аватар: Путь воды" смогла задержать дыхание на 7 минут и 14 секунд, чем обновила рекорд по задержке дыхания под водой.
"Бедный Том". На съемках второго "Аватара" Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза
"Бедный Том". На съемках второго "Аватара" Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза
Ранее рекорд принадлежал Тому Крузу, который во время съемок фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев" продержался под водой ровно шесть минут. Уинслет даже шутливо пожалела Круза в интервью USA Today.
"Бедный Том. Я его совсем не знаю, никогда с ним не встречалась в жизни, но, думаю, он уже сыт по горло рассказами про то, как я побила его рекорд. Хотя я в восторге. Я сама была удивлена, насколько я хороша в этом, продолжая совершенствоваться", - сказала Уинслет.
Сам Круз никак не прокомментировал произошедшее. Во второй части "Аватара" Уинслет сыграла Ронал, главу водного племени На’ви на планете Пандора.
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