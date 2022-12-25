"Бедный Том". На съемках второго "Аватара" Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза

"Бедный Том. Я его совсем не знаю, никогда с ним не встречалась в жизни, но, думаю, он уже сыт по горло рассказами про то, как я побила его рекорд. Хотя я в восторге. Я сама была удивлена, насколько я хороша в этом, продолжая совершенствоваться", - сказала Уинслет.