Леонардо Ди Каприо заметили с 23-летней актрисой

Виктория Ламас, дочь популярной звезды 90-х Лоренцо Ламаса.

На этот раз Леонардо Ди Каприо отправились на вечеринку в ночной клуб Off Sunse в Западном Голливуде. Актер вел себя довольно сдержанно. На нем была маска и черная бейсболка, однако это не помогло ему скрыться от папарацци.

Ранее ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Джиджи Хадид. Все началось с того, что звезд заметили на вечеринке, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а после на свидании.

Напомним, 1 сентября стало известно, что спустя четыре года отношений распался союз Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне. Однако все обсуждают не сам разрыв, а возраст девушки. Дело в том, что в Сети гуляет теория, что актер не встречается с девушками старше 25 лет.

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