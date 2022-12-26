Видео ⟩ Фитнес-зал и пот: латвийские викинги Varang Nord предстали в неожиданном образе

Идея видео родилась спонтанно, во время общего разговора на репетиции. Мы давно обсуждали создание именно такого клипа, в котором можно выйти из образа, как следует повеселиться и, если все сложится удачно, то повеселить и зрителя. У нас есть несколько подобных концепций, но именно эта идея зажгла нас моментально, и между задумкой и реализацией прошло рекордно короткое для нас время. Идея была довести до абсурда рассказ о нашей обычной подготовке к нашим крайне энергозатратным концертным выступлениям, приправив все это набором глупостей из спортзалов, огромное количество которых можно найти в YouTube. Да и в целом, юмор нашему творчеству не чужд, в каждом альбоме у нас есть минимум одна-две предельно несерьезные песни. Не считать же "Пиво с Водкой" или Syt pa Seji продуманно концептуальным призывом к действию! (смеется). Просто эти песни по разным причинам обходились без клипов, но в данном случае все идеально сошлось воедино, и музыка, и концепт и визуальная картинка, и, что немаловажно, возможность это быстро и качественно реализовать.