Латвийские суровые викинги из Латгалии Varang Nord выпустили клип на свой популярный трек Troļļs. В нем метал-музыканты предстали в необычных и юмористических образах. За пять дней видео собрало 2,4 тысячи просмотров.
Видео ⟩ Фитнес-зал и пот: латвийские викинги Varang Nord предстали в неожиданном образе
В беседе с RUS TVNET лидер и вокалист Varang Nord Максим Попов рассказал, как у них родилась такая необычная идея.
- Что это за песня? Как пришла такая идея? Почему вы решили отойти от привычной языческой тематики и обратились к юмору?
- Наш новый клип на песню Troļļs с нашего последнего на данный момент альбома Pārķiuņa Uomurs. Это предельно безбашенный боевик, который мы играем на всех наших концертах в последние годы, ближе к концу сета, когда накал достигает своего предела и именно эта песня получается идеальной кульминацией нашего сценического безумия.
Идея видео родилась спонтанно, во время общего разговора на репетиции. Мы давно обсуждали создание именно такого клипа, в котором можно выйти из образа, как следует повеселиться и, если все сложится удачно, то повеселить и зрителя. У нас есть несколько подобных концепций, но именно эта идея зажгла нас моментально, и между задумкой и реализацией прошло рекордно короткое для нас время. Идея была довести до абсурда рассказ о нашей обычной подготовке к нашим крайне энергозатратным концертным выступлениям, приправив все это набором глупостей из спортзалов, огромное количество которых можно найти в YouTube. Да и в целом, юмор нашему творчеству не чужд, в каждом альбоме у нас есть минимум одна-две предельно несерьезные песни. Не считать же "Пиво с Водкой" или Syt pa Seji продуманно концептуальным призывом к действию! (смеется). Просто эти песни по разным причинам обходились без клипов, но в данном случае все идеально сошлось воедино, и музыка, и концепт и визуальная картинка, и, что немаловажно, возможность это быстро и качественно реализовать.
Видео: Varang Nord - Troļļs
- Кто снимал вам клип? Как проходили съемки?
- Клип снимал наш хороший друг Иварс Утинанс, который снял подавляющее большинство наших клипов, и с которым нам невероятно легко работается, в атмосфере абсолютного взаимопонимания, когда все наши идеи принимаются и подхватываются с полуслова. Съемки проходили в зале Fitness Centrs Daugavpils, за что мы бесконечно благодарны Олегу Буринскому и его команде - они не то, что не взяли денег за аренду локации, а еще и абсолютно полностью доверились нам, отдав зал в наше полное распоряжение, показав где выключить свет перед уходом. По нынешним временам просто беспрецедентное отношение. И клип им, судя по реакции, пришелся по душе, как и у всех адекватно мыслящих людей с иронией там полный порядок, что сильно рушит стереотипы о качках, не правда ли? (улыбается).
Сам процесс прошел предельно гладко, мы заранее расписали все чуть ли не посекундно, и это не позволило процессу затянуться и утомить всех участников, что способствовало неиссякаемому энтузиазму на площадке и беспрерывному ржанию за кадром. Важный момент для нас - это то, что в клипе засветились не только музыканты группы, настоящие, прошлые и будущие, но и члены нашей туровой команды, наши доблестные техники, которые являются важнейшей частью концертного воплощения Varang Nord, и без которых качественное шоу на том уровне, на котором мы стараемся это делать, просто невозможно.
- В середине декабря вы выступили в Лиепае. Ваше впечатление от города, публики?
- Недавно мы впервые за нашу историю отыграли концерт в Лиепае. Я, как и многие участники команды, был там впервые, город очень впечатлил своей уникальностью, создавая полное впечатление что ты находишься не в Латвии. Уже на подъезде были поражены приморской зимней природой, замерзшими белоснежными полями, заснеженными лесами в дымке ледяного тумана. Площадка (Fontaine Palace) отличная, профессиональный концертный клуб европейского уровня. Хозяин - человек с характером и вкусом во всем, даже деревянная отделка внутри помещения работает и на эстетическую сторону, и на техническую (хорошо сказывается на звуке). На удивление людей пришло достаточно много, подержка была бурная, несмотря на длинную насыщенную программу (больше часа, практически без пауз между песнями) даже вызвали на бис.
- Планируются ли еще какие новинки?
- Из новинок, помимо, собственно, клипа Troļļs, у наших замечательных друзей, группы Morphide вышел клип на версию песни Catharsis, в котором можно увидеть и услышать меня, как одного из приглашенных вокалистов. Наша группа сейчас проходит через этап обновления состава, что также освежит подход ко многим вещам. В данный момент мы заняты записью следующего альбома, и хотя говорить, что это будет лучшая наша работа - это банальность и даже моветон, но мы действительно чувствуем это именно так! Также мы занимаемся планированием концертных дат на следующий год, стараемся сделать его максимально насыщенным.
Видео: Morphide - Catharsis
Ближайший концерт в Латвии пройдет 4 февраля, в Риге, в клубе Melnā Piektdiena, вместе с нашими литовскими почти уже братьями и сестрами - группой ŪKANOSE.
Varang Nord - латвийская фолк-метал группа из Даугавпилса. В 2019 году Varang Nord впервые в истории Латвии победил на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии. Им помогло то, что они старались отличаться от других, никого не копировать, а кроме того, пели на языке своего региона - латгальском.
Текущий состав: Максим Попов (Maksims Popovs), Елена Калниш (Jelena Kaļniša), Айгарс Зейза (Aigars Zeiza), Ринальд Стивриньш (Rinalds Stivriņš), Вячеслав Яненс (Vjačeslavs Janens).
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