Видео ⟩ Жители жалуются на опасный для пешеходов участок дороги на улице Бикерниеку

Уже в мае сообщалось об этом двухкилометровом участке дороги, из-за которого люди чувствуют себя оторванными от центра Риги, поскольку пешеходы и велосипедисты не имеют возможности безопасно передвигаться по нему. Ограничение скорости в этом месте составляет 70 километров в час.

Местные жители хотят, чтобы на этом месте построили пешеходную дорожку, чтобы при необходимости люди могли добраться до магазинов.

Департамент сообщения Рижской думы заявляет, что реальных планов по строительству тротуара в этом месте нет, но решение будет найдено. Для того, чтобы построить в этом месте тротуар, необходимо разработать проект строительства и провести реконструкцию улицы. Правда, в планах ведомства рассмотреть вопрос о снижении разрешенной скорости.

Прошло полгода, а ситуация не изменилась - тротуара нет, а машины едут со скоростью 70 километров в час.

Жители микрорайона просят о помощи, ведь единственный способ добраться за пределы поселка без собственного автомобиля - это автобус № 16 или такси.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке