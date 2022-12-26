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В России объявлен в розыск журналист Bellingcat Христо Грозев

rus.tvnet.lv
В России объявлен в розыск журналист Bellingcat Христо Грозев
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журналист Bellingcat Христо Грозев
журналист Bellingcat Христо Грозев Фото: AFP / Scanpix

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева, пишет "Медуза" со ссылкой на "Медиазону".

Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

В 2020 году Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика и установил имена причастных к преступлению сотрудников ФСБ.

В июле 2022 года ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов. Журналиста-расследователя Христо Грозева российские спецслужбы обвинили в причастности к операции.

Грозев заявил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, попытка угона самолетов действительно имела место, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских "оперативников".

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