В России объявлен в розыск журналист Bellingcat Христо Грозев

Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

В 2020 году Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика и установил имена причастных к преступлению сотрудников ФСБ.

В июле 2022 года ФСБ России заявила, что ей удалось сорвать операцию украинской разведки по угону по меньшей мере трех российских военных самолетов. Журналиста-расследователя Христо Грозева российские спецслужбы обвинили в причастности к операции.

Грозев заявил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, попытка угона самолетов действительно имела место, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских "оперативников".