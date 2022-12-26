В российском городе Екатеринбург женщина убила трех своих детей, написав в записке, что в них "вселились бесы", пишет "Медуза" со ссылкой на "Екатеринбург Online".
Россиянка убила трех своих детей. В записке она написала, что они "поражены бесом и блудом"
Убийство совершено в жилом комплексе "Бажовский" в центре города. Как со ссылкой на слова соседей сообщило издание "Комсомольская правда - Екатеринбург", женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет. По предварительным данным женщина задушила детей проводом. Когда ее обнаружили, она лежала на телах убитых.
"Когда ты молился тогда ночью, в тебе водворился Сатана, упавший с небес. Ты Сатана во плоти. Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель, это я сама видела. Если бы они остались с тобой, Сатаной во плоти, судьба у них была бы страшна". Также женщина написала, что один из ее сыновей "ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад", а второй сын и дочь - "во сне, быстро, без страданий"
Shot также пишет, что женщина оставила записки и другим родственникам, в которых написала, что "наступил Апокалипсис, в городах много бесов, а ее дети уже в раю". Родственники женщины отмечают, что ее муж был "жестким человеком", ограничивающим ее общение с семьей.
"Екатеринбург Online" опубликовал другую записку женщины, в которой она написала, что убила детей, "потому что серьезно больна" и ей "некому их передать на попечение в такое тяжелое время".
Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более малолетних. В ведомстве отметили, что на месте работает усиленная следственно-оперативная группа.
Как сообщает "Екатеринбург Online", в ближайшее время женщину отправят на психиатрическую экспертизу. По одной из версий, о которой пишет "E1", женщина могла состоять в секте - в ее квартире обнаружено много икон. Если ее признают вменяемой, ей грозит до 30 лет тюрьмы, т.к. пожизненное заключение, предусмотренное статьей об убийстве малолетних, не назначают женщинам.
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