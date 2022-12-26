Россиянка убила трех своих детей. В записке она написала, что они "поражены бесом и блудом"

Убийство совершено в жилом комплексе "Бажовский" в центре города. Как со ссылкой на слова соседей сообщило издание "Комсомольская правда - Екатеринбург ", женщина убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет. По предварительным данным женщина задушила детей проводом. Когда ее обнаружили, она лежала на телах убитых.

"Когда ты молился тогда ночью, в тебе водворился Сатана, упавший с небес. Ты Сатана во плоти. Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил Змей-искуситель, это я сама видела. Если бы они остались с тобой, Сатаной во плоти, судьба у них была бы страшна". Также женщина написала, что один из ее сыновей "ушел добровольно. Он хочет в рай, а не в ад", а второй сын и дочь - "во сне, быстро, без страданий"