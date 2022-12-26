Российский призывник вскрыл вены прямо в военкомате. Он пришел туда с матерью

По словам очевидцев, молодой человек потерял много крови.

В минздраве Республики Коми, где находится Сыктывкар, изданию "7х7" произошедшее назвали "шантажом" со стороны молодого человека. После инцидента его поместили в психиатрическую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину военкоматы в РФ стали часто поджигать неизвестные. Также многие мобилизованные на войну погибали еще до отправки на фронт - из-за отравлений, проблем со здоровьем или убийств.