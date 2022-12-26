В понедельник, 26 декабря, 20-летний призывник, явившийся на комиссию в военкомат российского города Сыктывкар, неожиданно вынул "острый предмет" и вскрыл себе вены на глазах у сотрудников учреждения и собственной матери, с которой пришел в учреждение, передает "Медуза" со ссылкой на издание "ПроГород".
Российский призывник вскрыл вены прямо в военкомате. Он пришел туда с матерью
Российский призывник вскрыл вены прямо в военкомате. Он пришел туда с матерью
По словам очевидцев, молодой человек потерял много крови.
В минздраве Республики Коми, где находится Сыктывкар, изданию "7х7" произошедшее назвали "шантажом" со стороны молодого человека. После инцидента его поместили в психиатрическую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину военкоматы в РФ стали часто поджигать неизвестные. Также многие мобилизованные на войну погибали еще до отправки на фронт - из-за отравлений, проблем со здоровьем или убийств.
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