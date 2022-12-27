Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности

Вооруженные силы Сербии на границе с Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич, сообщает агентство AP в понедельник, 26 декабря.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич также заявил, что "приказал привести в полную боевую готовность" полицию и другие подразделения сил безопасности" и передать их под командование начальнику штаба армии в соответствии с "их оперативным планом". Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич сообщили в Минобороны и МВД страны.

По словам министра обороны, "это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили".

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