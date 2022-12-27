Бактерии легионеллы в водопроводных трубах стали причиной 11 смертей в этом году. Бактерии размножаются в стоячей и теплой воде. Больше всего смертей было зарегистрировано в многоквартирных домах Риги и Рижского региона, сообщает программа LTV Dienas ziņas.
Видео ⟩ RNP о вспышке болезни легионеров: "Мы не снижали температуру воды"
Существует несколько версий, почему бактерии размножаются в водопроводных трубах. В компании Rīgas ūdens пояснили, что в дома подается качественная вода и компания не несет ответственности за ее подогрев.
В компании считают, что жители экономят горячую воду, что позволяет бактериям размножаться.
Хотя правила Кабинета министров в исключительных случаях разрешают управляющей компании не нагревать воду до +55 градусов, предела, уничтожающего бактерии, Rīgas namu pārvaldnieks подчеркивает, что вода нагревается по-прежнему.
"Мы не снизили температуру воды ни на один градус ни в одном из управляемых зданий", - пояснили в компании. И добавили, что жители экономят воду, позволяя ей остывать в трубах. Таким образом, размножаются бактерии.
Компания заметила, что в этом сезоне потребление воды снизилось. Жители экономят воду и меньше тратят ее.
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) признали, что неправильное использование воды тоже может способствовать распространению болезни легионеров. В ряде случаев бактерии были обнаружены в квартире больного, но не в стояках многоквартирного дома.
Правда, в SPKC подчеркнули, что в большинстве случаев виноваты не бережливость и не температура воды, а системы водоснабжения и их износ.
До декабря текущего года было зафиксировано 58 случаев заболевания и 11 летальных исходов.
Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у лиц в возрасте 60-69 лет и групп риска, например у курильщиков.
Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сливать воду, особенно если душ давно не использовался. Бактерии часто встречаются в душе или джакузи.
Легионеллез, или болезнь легионеров, - относительно редкое инфекционное заболевание, часто проявляющееся в виде пневмонии. Заболевание характеризуется стремительным началом, повышением температуры до 39-40,5 градуса, а также признаками общей интоксикации, сухим кашлем, болью в груди, нарушением дыхания, пневмонией, поражением сердца и почек, диареей.
Лечение чаще всего проходит в стационарных условиях. Если болезнь не лечить, число летальных исходов может достичь 39% от общего числа заражений.
Видео: Сюжет программы LTV Dienas ziņas (на латышском языке)
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