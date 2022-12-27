Видео ⟩ RNP о вспышке болезни легионеров: "Мы не снижали температуру воды"

До декабря текущего года было зафиксировано 58 случаев заболевания и 11 летальных исходов.

Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у лиц в возрасте 60-69 лет и групп риска, например у курильщиков.

Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сливать воду, особенно если душ давно не использовался. Бактерии часто встречаются в душе или джакузи.

Легионеллез, или болезнь легионеров, - относительно редкое инфекционное заболевание, часто проявляющееся в виде пневмонии. Заболевание характеризуется стремительным началом, повышением температуры до 39-40,5 градуса, а также признаками общей интоксикации, сухим кашлем, болью в груди, нарушением дыхания, пневмонией, поражением сердца и почек, диареей.

Лечение чаще всего проходит в стационарных условиях. Если болезнь не лечить, число летальных исходов может достичь 39% от общего числа заражений.