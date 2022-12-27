Фото, видео ⟩ Саманта Тина использовала для нового клипа 1000 свечей

"Письмо тебе - это то признание самому себе! Признание в том, что вы причинили себе боль, вы не уважали себя, свои чувства, вы не слушали свою интуицию и то, что говорит душа. Признание себе в том, что ты боялся остаться один, а потому привычка сильнее и сохраняется привычка оставаться с кем-то там, где любви давно нет. Эта песня - признание себе и другим, что мы обманули друг друга и сами в это поверили. Живя таким образом, мы теряем себя и становимся слепыми к себе и другим. Нужно уметь это видеть и прощать себя за то, что не любила себя, и уметь, прощаясь с другим человеком, пожелать ему обрести истинное счастье", - говорит Саманта.