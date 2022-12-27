Во вторник, 27 декабря, латвийская певица Саманта Тина выпустила новый клип на песню Vēstule Tev ("Письмо к тебе"), в которой есть особенный личный посыл. Видео снято в Цесвайнском замке.
Фото, видео ⟩ Саманта Тина использовала для нового клипа 1000 свечей
"Хотя песня и называется Vēstule Tev, это также письмо для каждого из нас самому себе, открытое признание самому себе", - объясняет Саманта Тина.
В этой песне подчеркивается, то, что мы скрываем. Оно никуда не исчезает, а остается в нас и назревает.
"Письмо тебе - это то признание самому себе! Признание в том, что вы причинили себе боль, вы не уважали себя, свои чувства, вы не слушали свою интуицию и то, что говорит душа. Признание себе в том, что ты боялся остаться один, а потому привычка сильнее и сохраняется привычка оставаться с кем-то там, где любви давно нет. Эта песня - признание себе и другим, что мы обманули друг друга и сами в это поверили. Живя таким образом, мы теряем себя и становимся слепыми к себе и другим. Нужно уметь это видеть и прощать себя за то, что не любила себя, и уметь, прощаясь с другим человеком, пожелать ему обрести истинное счастье", - говорит Саманта.
Видеоклип снят в Цесвайнском замке, и для его создания использовали 1 тысячу свечей. Это придало ощущение, которое хотела передать певица.
"Накануне съемок клипа я сама поехала в Вентспилс за свечами, которые нам любезно подарила Diana Sveces, привезя с собой сердечны пожелания, чтобы идея удалась, чтобы все было красиво, и действительно все удалось. Конечно, без приключений тоже не обойтись. В Цесвайнском замке был рояль, но оказалось, что на него нельзя поставить свечи, поэтому мы должны сказать большое спасибо Dizaina Parks за эксклюзивные свечи, которые горят живым пламенем, но никогда не тают, поэтому мы смогли поместить их на рояль, не причинив ему никакого вреда", - вспоминает Тина.
Автором музыки песни Vēstule Tev является Ингарс Вилюмс, но слова были написаны самой Самантой. Для нее это был совершенно волшебный момент, потому что в то время, когда они настойчиво думали о словах, это казалось невозможным.
"Я знала, что хотела сказать, но никак не могла придать этому в форму стихов и напевов. Я отпустила эту идею, поехала в Индию - путешествовала, нашла время для себя. На обратном пути из Индии, когда я сел в самолет, моя рука потянулась к новому блокноту с моим любимым божеством Ганеша на обложке, который я купила в Индии, и быстро создала текст песни. Этот блокнот также является неотъемлемой частью клипа, что еще больше отражает то, что посыл песни очень личный, особенный и правдивый. Когда я пришла домой, через два дня я уже встречалась с Ингаром в студии звукозаписи, и была написана песня Vēstule Tev", - говорит Саманта.
Видео: Саманта Тина - Vēstule Tev
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