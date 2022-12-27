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СБУ арестовала имущество российского олигарха Алишера Усманова на миллионы долларов

rus.tvnet.lv
СБУ арестовала имущество российского олигарха Алишера Усманова на миллионы долларов
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Алишер Усманов.
Алишер Усманов. Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте "имущества российского олигарха почти на 2 млрд гривен" (около 55 млн долларов). Об этом пишет Русская служба BBC.

По словам СБУ, они провели следственно-оперативные мероприятия в нескольких украинских морских портах. В результате было обнаружено более 160 тысяч тонн железной руды.

"Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова", - сказано в сообщении СБУ.

По информации СБУ, руду пытались нелегально вывезти в Россию, чтобы там передать на нужды военно-промышленного комплекса. Осуществлению этих планов помешали украинские спецслужбы, которые арестовали сырье.

Напомним, что в мае Украина приняла закон, разрешающий конфискацию имущества физических и юридических лиц, которые своими действиями создали "существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

Согласно закону, конфискация может быть применена только в период военного положения при условии, что на имущество физического или юридического лица, попавшего под санкции, наложен арест.

В начале сентября украинский суд уже воспользовался этой нормой, конфисковав имущество российского олигарха Евгения Евтушенкова.

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