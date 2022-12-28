До 15 января 2023 года латвийские музыкальные метал-группы и авторы тяжелой музыки могут подать заявки на получение награды Latvijas Metālmūzikas gada balva (Латвийская премия тяжелой музыки), сообщает организатор мероприятия Валдис Берзвадс.
Ежегодная латвийская премия метал-музыки возвращается
Латвийская премия тяжелой музыки в этом году будет вручена в двенадцатый раз.
Его инициаторами является представитель Zobens and Lemess и музыкального клуба Melnā Piektdiena, который с 1996 года занимается организацией мероприятий, посвященных метал-музыке.
Заявки принимаются до 15 января. Заявка должна содержать ссылку на сайт или стриминговый сервис, где доступна цифровая версия записи, а также год выпуска записи. Подача заявки на получение премии бесплатна.
Победителей определят жюри и интернет-голосование. На этот раз жюри выберет пять лучших работ каждого года для онлайн-голосования.
Онлайн-голосование стартует 23 января, а сама церемония награждения состоится 10 февраля в клубе Melnā Piektdiena.
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