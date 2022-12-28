Ежегодная латвийская премия метал-музыки возвращается

Латвийская премия тяжелой музыки в этом году будет вручена в двенадцатый раз.

Его инициаторами является представитель Zobens and Lemess и музыкального клуба Melnā Piektdiena, который с 1996 года занимается организацией мероприятий, посвященных метал-музыке.

Заявки принимаются до 15 января. Заявка должна содержать ссылку на сайт или стриминговый сервис, где доступна цифровая версия записи, а также год выпуска записи. Подача заявки на получение премии бесплатна.

Победителей определят жюри и интернет-голосование. На этот раз жюри выберет пять лучших работ каждого года для онлайн-голосования.

Онлайн-голосование стартует 23 января, а сама церемония награждения состоится 10 февраля в клубе Melnā Piektdiena.

клуб Melnā Piektdiena Фото: Пресс-фото