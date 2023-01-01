Чуть меньше года назад я написал статью с предсказаниями на 2022 год. Что ж, самое время проверить мои навыки предсказателя. Потому что в чем-то я оказался пугающе близок к правде.
Липину интересно ⟩ Проверка прогнозов. Получилось ли у меня предстать предсказателем?
Давайте пока без выводов и грустных рассуждений. Время этому настанет чуть позже в статье. Пока можете ознакомиться с моими прогнозами, пройдя по ссылке. Ну или просто поверить мне, что я не обманываю.
Проверка прогнозов
В той статье, кроме общих рассуждений, я даю прогнозы в шести сферах разной степени конкретности. Давайте же проверим вначале их.
1. Протесты. В Казахстане ничего сильно не изменится. Митинги будут и в других странах. В Европе - по вопросу мигрантов, в США - об оружии и, вероятно, какого-то вида дискриминации. Также как минимум в одной стране Южной Америки или Восточной Европы пройдут крупные митинги против правительства. Я бы поставил на Украину, но тут уверенность невысока.
В Казахстане и правда принципиально ничего не изменилось. Семья Назарбаева потеряла в силе власти, но Токаев остался президентом. И мы еще посмотрим, насколько долгосрочными будут его реформы.
С Европой и США - абсолютно точное попадание.
Что же касается антиправительственных митингов, то они были. Только в Германии и Иране, я промахнулся с континентом.
И, конечно, очень ошибся относительно Украины, им сейчас не до митингов и протестов.
2. Латвия. Особых протестов не будет. В новую коалицию попадут "Новое Единство", "Для развития/За!", Национальное объединение и, возможно, Новая консервативная партия. Еще в Сейме будут "Согласие" и Союз зеленых и крестьян (СЗК), а также одна-две новые партии. Моя ставка на "Прогрессивных" и Гобземса. Либо СЗК, либо "Прогрессивные" тоже войдут в коалицию.
Вот где ошибся мощно, так ошибся мощно. Оправданий никаких нет. "Для развития/За!", "Согласие" и Новая консервативная партия не попали в Сейм. Как и Гобземс. Ни "Прогрессивных", ни СЗК в коалиции никто не ждал. Всего в парламенте не одна-две новые партии, а целых четыре. Так что я оказался прав только в том, что в коалиции будут "Новое Единство" и Национальное объединение и что СЗК пройдет в Сейм. Это даже предсказанием назвать сложно.
3. Спорт. На Олимпиаде больше всего медалей получат Германия, Канада, Норвегия, США и "Олимпийские спортсмены из России". Скорее всего, именно в таком порядке - по убыванию. На хоккейном турнире Олимпиады победит Канада или Финляндия. На чемпионате мира по хоккею победит Финляндия. Чуть меньше шансов у Швеции и Канады. На чемпионате мира по футболу победит Германия или Бразилия.
А вот тут уже намного лучше. В топ-5 стран по общему числу медалей попали Норвегия, "Олимпийские спортсмены из России", Германия, Канада и США - идеальное попадание, не считая порядка. Золотые медали в хоккее - у Финляндии.
На ЧМ по хоккею тоже победила Финляндия. Причем серебро у Канады, тоже хорошее совпадение.
А вот с футболом промахнулся. Аргентину я в свой список не включил.
4. Траур. Умрет определенное количество известных людей. Большая часть из них будут уже в почтенном возрасте, но будет и парочка сравнительно молодых людей.
Тут все так. Понятное дело, что это слишком общие слова, которые были бы правдивы каждый год. Но, справедливости ради, в этом и был посыл статьи.
5. ЧП. Лесные пожары летом в Сибири и Калифорнии, наводнения в Юго-Восточной Азии. Много где разольется нефть: Россия, вероятно, Латинская Америка и Ближний Восток. Также случится от двух до четырех крупных авиакатастроф. Ну и школьные шутинги: в России и США, как водится.
Вот тут все сбылось тютелька в тютельку. Разве только нефть разлилась и в США тоже, причем совсем недавно, в декабре. И знаете что? Несмотря на то, что эти предсказания выглядят куда более конкретными, чем в пункте № 4 - их вы тоже можете смело перенести на 2023 год. Не ошибетесь.
6. "Оскар". Больше всего "Оскаров" получат "Дюна", "Вестсайдская история" и "Ах да, мне советовали этот фильм, обязательно надо будет посмотреть". Фильмы от Marvel будут номинированы, но ни одной статуэтки не получат. Да, даже за визуальные эффекты, ее возьмет "Дюна".
Еще одно идеальное попадание. В роли "Ах да, мне советовали этот фильм, обязательно надо будет посмотреть" выступили "Власть пса" и "CODA: Ребенок глухих родителей".
Слон в комнате
Насколько бы вы оценили мои прогнозы? Я бы сказал, что около 80% совпало. Причем это если считать только более-менее конкретные фразы, без "кто-нибудь обязательно что-нибудь сделает".
Впрочем, об одном своем прогнозе я умолчал. Потому что он был сделан неспециально. В самом начале той своей статьи я написал буквально следующее.
Очень просто сочинять полные символов тексты, которые легко интерпретировать как душе угодно.
"Кровавые реки потекут, и молодой тигр обретет темную силу" - это я про Гитлера, воевавшего в траншеях Первой мировой, Наполеона времен Великой французской революции или Цезаря на службе в Азии? Или про кого-то в будущем?
Сейчас, в начале 2023 года, глядя на этот текст, становится не по себе. Кровавые реки действительно потекли, и это совсем не забавно.
Впрочем, со второй частью предложения проблемы. Молодым тигром можно назвать Зеленского. Но обрел он явно не темную силу. А тот, кто обрел темную силу - то есть Путин, на молодого тигра никак не тянет. Скорее старый, облезший шакал.
Но в сторону это все. Это, скорее, повод поговорить вот о чем. Несмотря на то, что многие вещи в нашей жизни можно предсказать с достаточно высокой вероятностью, о самом важном не расскажут даже самые распиаренные предсказатели.
О войне говорили лишь самые оголтелые псевдо-эксперты, да и они промахнулись с датой. А уж о том, когда эта война закончится, не может с уверенность сказать никто.
Ровно также никто не может предсказать, когда вы влюбитесь, когда поменяете жизнь на 180 градусов, когда поймаете вдохновение, когда найдете дело своей мечты. Это те вещи, которые могут произойти в любой момент, а могут не произойти никогда.
Одна из особенностей человеческого мозга - нам нужна предсказуемая и прогнозируемая среда. Мало кому нравится находиться в хаосе. Когда завтрашний день понятен, находиться в сегодня проще и приятнее.
Но и пытаться прописать всю свою следующую жизнь, надеясь, что все пройдет по плану - глупо. Кто мог с уверенностью предсказать войну год назад? А глобальную пандемию в конце 2019 года? Да и свои личные события в жизни. Я каждый год удивляюсь, куда меня занесло как в профессиональном, так и в личностном плане. И с ужасом думаю о том, что любой другой выбор, причем даже в вещах, которые тогда казались неважными, привел бы меня сейчас в абсолютно другое место. Лучше всех это описал ученый и писатель Элиезер Юдковский.
Представьте, будто вы смотрите видеозапись едва не случившегося ДТП с вашим участием, в котором, как вы помните, чужой автомобиль разминулся с вашим на какие-то сантиметры. А на видео вы в придачу видите гигантскую фуру, которая лишь чудом не влетела в обе ваши машины, и спасло вас только то, что кто-то в нужный момент очень точно бросил камешек, из-за которого и изменилась траектория движения фуры. И если бы не этот камешек, и вас, и всю вашу семью в автомобиле, и всю вашу планету снесла бы эта фура, которая в рамках данной метафоры изображает вашу исключительную невнимательность.
Поэтому вот что. Никаких предсказаний на этот год. Будьте готовы к тому, что должно случиться. Но и будьте готовы к тому, что случиться никак не должно. Будьте готовы следовать плану. Будьте готовы импровизировать. Будьте готовы создавать новые планы, а потом все равно импровизировать.
Но самое главное - в любой ситуации не забывайте о себе, о своих близких. И о том, что нужно оставаться человеком. Моя прошлогодняя статья называлась "2022=2021". Давайте же сделаем так, чтобы "2023>2022". С Новым годом!
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