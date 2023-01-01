Липину интересно ⟩ Проверка прогнозов. Получилось ли у меня предстать предсказателем?

Владимир Зеленский Фото: DW

Ровно также никто не может предсказать, когда вы влюбитесь, когда поменяете жизнь на 180 градусов, когда поймаете вдохновение, когда найдете дело своей мечты. Это те вещи, которые могут произойти в любой момент, а могут не произойти никогда.

Одна из особенностей человеческого мозга - нам нужна предсказуемая и прогнозируемая среда. Мало кому нравится находиться в хаосе. Когда завтрашний день понятен, находиться в сегодня проще и приятнее.

Но и пытаться прописать всю свою следующую жизнь, надеясь, что все пройдет по плану - глупо. Кто мог с уверенностью предсказать войну год назад? А глобальную пандемию в конце 2019 года? Да и свои личные события в жизни. Я каждый год удивляюсь, куда меня занесло как в профессиональном, так и в личностном плане. И с ужасом думаю о том, что любой другой выбор, причем даже в вещах, которые тогда казались неважными, привел бы меня сейчас в абсолютно другое место. Лучше всех это описал ученый и писатель Элиезер Юдковский.

Представьте, будто вы смотрите видеозапись едва не случившегося ДТП с вашим участием, в котором, как вы помните, чужой автомобиль разминулся с вашим на какие-то сантиметры. А на видео вы в придачу видите гигантскую фуру, которая лишь чудом не влетела в обе ваши машины, и спасло вас только то, что кто-то в нужный момент очень точно бросил камешек, из-за которого и изменилась траектория движения фуры. И если бы не этот камешек, и вас, и всю вашу семью в автомобиле, и всю вашу планету снесла бы эта фура, которая в рамках данной метафоры изображает вашу исключительную невнимательность.

Поэтому вот что. Никаких предсказаний на этот год. Будьте готовы к тому, что должно случиться. Но и будьте готовы к тому, что случиться никак не должно. Будьте готовы следовать плану. Будьте готовы импровизировать. Будьте готовы создавать новые планы, а потом все равно импровизировать.

Но самое главное - в любой ситуации не забывайте о себе, о своих близких. И о том, что нужно оставаться человеком. Моя прошлогодняя статья называлась "2022=2021". Давайте же сделаем так, чтобы "2023>2022". С Новым годом!