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Прошло три месяца со смерти Дины Зузане. Ее возлюбленный делится размышлениями

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Прошло три месяца со смерти Дины Зузане. Ее возлюбленный делится размышлениями
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Прошло три месяца со дня смерти мецената и коллекционера произведений искусства Дины Зузане. Ее возлюбленный Гунтис Гадзанс делится мыслями, которые к нему пришли после внезапного ухода Дины.

В жизни Дины Зузане появился особенный человек - гораздо более молодой, чем она, бизнесмен Гунтис Гадзанс, но их истории суждено было длиться всего полгода.

Незадолго до своего 68-летия Дина внезапно скончалась. Ее смерть потрясла Гунтиса, и боль он ощущает до сих пор. "В данный момент у меня смешанные чувства, как и у некоторых наших общих друзей, которым я регулярно звоню.

С одной стороны, до сих пор грустно и больно, с другой стороны, это счастье, что я вообще мог быть вместе с таким человеком - умным, веселым и дружелюбным. Теперь у меня есть урок - никогда нельзя ничего откладывать на потом, потому что мы не знаем, что будет завтра", - сказал Гадзанс изданию Privātā Dzīve.

Он продолжил: "Дина осмелилась жить, быть счастливой и наслаждаться моментами. Даже сейчас мне часто кажется, что важно сказать человеку, как сильно ты его любишь, не откладывая это". 

Он признается, что несколько месяцев был доверенным лицом Дины и много думал о том, через что ей пришлось пройти во время развода с миллионером Янисом Зузансом после 40-летнего брака. 

"Я как человек мог многому научиться и из этого события. [...] Дина также боялась того, что подумают ее дочери, когда она разведется с мужем. Не испортятся ли их отношения, что случится с ее жизнью и положением в обществе.

Только после болезненного развода (вернее, измены) она поняла, что на самом деле отказала себе в жизни и самореализации. Она доказала, что не имеет значения, что подумают или поймут другие. Она была личностью.

Дина поняла, что если она будет думать о других, у нее может не остаться времени на собственную жизнь. Но в жизни случаются неожиданные, чудесные вещи. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться, сталкиваться с испытаниями и изменениями. Чертовски важно осознавать себя".

Ранее уже сообщалось, что 30 сентября этого года скончалась коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане. 40 лет она была замужем за бизнесменом и меценатом Янисом Зузансом, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили им троих внуков.

После смерти Дины Зузане ее бывший муж также рассказал об их отношениях с Гунтисом, не скрывая, что не верит в эту историю любви: "Я не верю в это. Я не хочу много говорить о нем, я видел его на похоронах всего полчаса, но у меня сложилось свое впечатление. Такое ощущение, что парень живет в своем мире фантазий.

Я не воспринимаю его всерьез. Я думаю, что это шутка, потому что я знаю Дину.

Для Дины он мог быть игрушкой. Может быть, она хотела показать, что у нее есть молодой парень", - сказал Зузанс в передаче Dž. Spot.

Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve.

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