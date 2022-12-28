Прошло три месяца со смерти Дины Зузане. Ее возлюбленный делится размышлениями

"Я как человек мог многому научиться и из этого события. [...] Дина также боялась того, что подумают ее дочери, когда она разведется с мужем. Не испортятся ли их отношения, что случится с ее жизнью и положением в обществе.

Только после болезненного развода (вернее, измены) она поняла, что на самом деле отказала себе в жизни и самореализации. Она доказала, что не имеет значения, что подумают или поймут другие. Она была личностью.

Дина поняла, что если она будет думать о других, у нее может не остаться времени на собственную жизнь. Но в жизни случаются неожиданные, чудесные вещи. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться, сталкиваться с испытаниями и изменениями. Чертовски важно осознавать себя".

Ранее уже сообщалось, что 30 сентября этого года скончалась коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане. 40 лет она была замужем за бизнесменом и меценатом Янисом Зузансом, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили им троих внуков.

После смерти Дины Зузане ее бывший муж также рассказал об их отношениях с Гунтисом, не скрывая, что не верит в эту историю любви: "Я не верю в это. Я не хочу много говорить о нем, я видел его на похоронах всего полчаса, но у меня сложилось свое впечатление. Такое ощущение, что парень живет в своем мире фантазий.

Я не воспринимаю его всерьез. Я думаю, что это шутка, потому что я знаю Дину.

Для Дины он мог быть игрушкой. Может быть, она хотела показать, что у нее есть молодой парень", - сказал Зузанс в передаче Dž. Spot.